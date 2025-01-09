  • USD: 35,34 - 35,40
  • EURO: 36,39 - 36,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 9.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 9.01.2025 - 10:31 / Editör: Atilla Özbir
9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.'