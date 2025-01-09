Bakan Şimşek: 'Yarısı Bizden Kampanyası’na bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdık'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtirken, enflasyon hedefinin ise 2025’te yüzde 20’li, 2026’da yüzde 10’lu seviyelere çekmek olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da katıldığı bir programda ekonomiye dair sunum yaptı. Bakan Şimşek, yapısal dönüşümü hızlandırarak enflasyonu 2025'te yüzde 20'li seviyelere çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Şimşek, konutta yeni tedbirlerin alınacağının işaretini verdi.Hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu belirten Bakan Şimşek, konut arzının daha da arttırılacağını vurguladı. Şimşek, ''Yarısı Bizden Kampanyası'na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3'e - 5'e katlamak isteriz'' şeklinde konuştu.Enflasyon hedefine dair açıklamada bulunan Bakan Şimşek, ''Hedefimiz 2025'te enflasyonu yüzde 20'li, 2026'da yüzde 10'lu seviyelere çekmek'' dedi.