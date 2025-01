MSB bedelli askerlik ücretini açıkladı!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Toplantıdaki gündeme gelen konular şöyle:Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş,7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır.En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladığımızı, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, Bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, Bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de son durum ve terör örgütüPKK/YPG'nin Tişrin Barajı çevresinde masum sivilleri kalkan olarak kullanmasıyla ilgilisorular üzerine şunları söyledi:“Türk Silahlı Kuvvetleri, terörizme karşı küresel iş birliği ve uluslararası dayanışmanınönemine inanmakta, bu bağlamda, uluslararası toplumdan, PKK/YPG/SDG gibi terörörgütlerinin terörist organizasyonlar olarak tanınmasını ve terörle mücadele konusunda dahaetkin bir iş birliği yapılmasını beklemektedir. TSK, terörist grupların desteklenmemesigerektiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini her fırsatta dilegetirmektedir. Suriye'de su kaynakları, enerji üretimi ve bölgesel güvenlik açısından stratejiköneme sahip bir nokta olan Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, terör örgütü PKK/YPG/SDGtarafından son savunma hattı olarak değerlendirilmektedir. TSK, Suriye'nin Tişrin Barajıbölgesinde PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, masum sivilleri canlıkalkan olarak kullanma girişimini şiddetle kınamakta ve bu tür eylemlerin akla ve mantığa,uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlığa aykırı olduğunun altını çizmektedir.PKK/YPG/SDG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasıhatta aralarında sivil giyimli terörist grupları da bölgeye sevk etmesi sadece terörist gruplarıngerçekleştirebileceği bir hareket olup, insan hakları ihlali anlamına gelmektedir.Bu tür eylemler, terör örgütlerinin kendi çıkarları uğruna masum insanların hayatlarınıhiçe sayan acımasız yöntemleridir. Kandil zihniyetinin yönlendirdiği bu faaliyet, Kürtkardeşlerimizin lehine olmaktan çok onlara yeni sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Terörörgütlerinin sivilleri kendi çıkarları uğruna canlı kalkan olarak kullanması, sadece insanlık dışıbir yaklaşım değil, aynı zamanda terör örgütlerinin çaresizliğini ve ahlaki çöküşünü de gösterenbir eylemdir.Bölgedeki gelişmeler, hem Suriye'nin iç güvenliği hem de Türkiye'nin sınır güvenliğiaçısından büyük önem taşımaktadır. TSK; PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu türstratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır.TSK, ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve ülkemizin hak vemenfaatlerini korumak maksadıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkının barışçıl çözümarayışlarına saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesioperasyonlarını sürdürme azim ve kararlılığındadır. Bu kararlılık, uluslararası hukuk veBirleşmiş Milletler Antlaşması'nın meşru müdafaa hakkı ilkesi çerçevesinde, terör örgütlerininfaaliyetlerine son vermek amacıyla bölgede barışı tehdit eden tüm terör unsurları ortadan kaldırılıncaya dek sürdürülecektir.PKK/KCK-PYD/YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 94 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Böylece, 2024 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3.164'e (Irak'ın kuzeyi 1.519 / Suriye'nin kuzeyi 1.645) ulaşmıştır.Geçtiğimiz hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 4 terörist daha hudut karakollarımıza teslim olmuştur.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “kaynağında, sürekli ve kapsamlı” operasyonlarla gerçekleştirdiği terörle mücadelesine; Önleyici, irade kırıcı ve yok edici tedbirlerle, sarsılmaz bir azim ve artan bir kararlılıkla devam edecektir.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda, yılbaşından bugüne kadar; Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur. 939 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.Barışın teminatı, istikrar ve güvenin adı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmaktadır.Mavi Vatan-2025 Tatbikatı;- Deniz Kuvvetlerimizin harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi,- Tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi,- Diğer Kuvvet Komutanlıkları ile birlikte çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla 7-16 Ocak tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirilmektedir.Tatbikat kapsamında;- Harekâta Hazırlık Eğitimleri,- Seçkin Gözlemci Günü Faaliyetleri,- Liman Ziyaretleri,- Lojistik Bütünleme Faaliyetleri,- Fiilî Silah Eğitimleri ile,- Çok Tehditli Ortamda Harekât Eğitimleri icra edilmektedir.Tatbikatta; Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer almaktadır.Yine, Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında modernize edilen ilk gemimiz TCG ORUÇREİS de tatbikata katılmaktadır.Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında 10-11 Ocak tarihlerinde 59 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 liman ziyareti icra edilecektir.Ayrıca, 11 Ocak'ta Türkiye ve Pakistan deniz kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve iş birliğini geliştirmek amacıyla Doğu Akdeniz'deTurgutreis-11 Tatbikatı gerçekleştirilecektir.Gücünü ve kararlılığını milletimizin sevgisi ve güveninden alan Deniz Kuvvetlerimiz; tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta Mavi Vatanımız olmak üzere sınırlarımızın ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve kararlılıkla görev yapmaya devam edecektir.- Pakistan Deniz Kuvvetleri unsuru Yamama gemisi tarafından 6-8 Ocak tarihleri arasında Erdek'e liman ziyareti yapılmıştır. Söz konusu gemi 10-11 Ocak tarihlerinde Aksaz'a da liman ziyareti gerçekleştirecektir.- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 6-9 Ocak tarihleri arasında İzmir'e,- Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru COURBET gemisi tarafından 9-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyaretleri yapılmaktadır.13-16 Ocak tarihleri arasında; Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU ile Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru PLANET gemileri tarafından İzmir'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.Öte yandan, ülkemizin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan ve 6 aydır Deniz Kuvvetlerimiz tarafından komuta edilen Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun (MCM BLACK SEA) Komite Toplantısı ve Devir Teslim Töreni 14-16 Ocak tarihleri arasında Varna/Bulgaristan'da icra edilecek, Görev Grubu komutası 6 ay süreyle Bulgaristan'a devredilecektir.Hava Kuvvetlerimiz tarafından; Sarıkamış Harekâtı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla 5 Ocak'ta düzenlenen 'Türkiye Şehitlerine Yürüyor' anma etkinliği kapsamında muharip uçak geçişi, 7Ocak'ta ise muharip ve destek uçaklarımızın katılımı ile Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu icra edilmiştir.Öte yandan, aylardır Gazze'de masum sivilleri katleden ve 45 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail; uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya pervasızca devam etmektedir.Orta Doğu'yu şiddet ve kaosa sürükleyen İsrail'in saldırılarının durdurulması, Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an önce yerine getirmelidir.İsrail'in Lübnan'da ilan edilen ateşkese uyması ve Suriye'ye müdahalede bulunmaması bölgemizin istikrarı için şarttır.1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasının olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.Sayın Bakanımız, 5 Ocak'ta beraberinde komuta kademesi ile Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılmıştır.6 Ocak'ta;- Dışişleri Bakanımız ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ile Ürdün Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanının yer aldığı 3+3 formatında Dışişleri Bakanlığımızda yapılan toplantıya katılan Sayın Bakanımız;- Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Ürdün Dışişleri Bakanını kabulüne refakat etmiştir.- 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen “Valiler Buluşması”na katılarak tecrübe aktarımında bulunan Sayın Bakanımız;- 8 Ocak'ta Guatemala'nın Ankara Büyükelçisini kabul etmiş, aynı gün Almanya Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.Diğer taraftan, Sayın Genelkurmay Başkanımız;- 5-6 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne,- 7-8 Ocak'ta ise Kuveyt'e resmî ziyaretlerde bulunarak ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir.