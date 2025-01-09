TSK envanterine yerli motor güçlü Kirpi-2 teslim edilecek

Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı sürüyor. 10 gün sürecek tatbikatın seçkin gözlemci günü Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığında başladı. Top atışıyla başlayan tatbikatta Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler selamlandı. Tatbikatta, 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek, toplam 20 bin personel görev alıyor.Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri bağlısı Komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargâh personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda; muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedeflendiği bildirildi.Hazırlık faaliyetleri sonrası Aksaz Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü icra ediliyor.10-11 Ocak'ta ise liman ziyaretleri, 12-13 Ocak'ta da fiili silah eğitimleri yapılacak. 14-16 Ocak arasını kapsayan son safha bölümde ise çok tehditli ortamda harekât faaliyetleri icra edilecek.TCG ORUÇREİS DE KATILDIToplam 20 bin personelin görev alacağı tatbikata CH-47 helikopterleri, taarruz uçakları, ihbar ve kontrol uçağı, 6 sahil güvenlik botu da iştirak etti. Barbaros Sınıfı Fırkateyn, Milli ve yerli imkanlarla modernize edilen ilk gemi TCG Oruçreis, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'na iştirak etti.Tatbikatla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tuğamiral Zeki Aktürk, 'Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında 10-11 Ocak tarihlerinde 59 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 liman ziyareti icra edilecektir.Ayrıca, 11 Ocak'ta Türkiye ve Pakistan deniz kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve iş birliğini geliştirmek amacıyla Doğu Akdeniz'deTurgutreis-11 Tatbikatı gerçekleştirilecektir. Gücünü ve kararlılığını milletimizin sevgisi ve güveninden alan Deniz Kuvvetlerimiz; tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta Mavi Vatanımız olmak üzere sınırlarımızın ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve kararlılıkla görev yapmaya devam edecektir.Pakistan Deniz Kuvvetleri unsuru Yamama gemisi tarafından 6-8 Ocak tarihleri arasında Erdek'e liman ziyareti yapılmıştır. Söz konusu gemi 10-11 Ocak tarihlerinde Aksaz'a da liman ziyareti gerçekleştirecektir.Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 6-9 Ocak tarihleri arasında İzmir'e, Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru COURBET gemisi tarafından 9-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyaretleri yapılmaktadır.13-16 Ocak tarihleri arasında; Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU ile Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru PLANET gemileri tarafından İzmir'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. Öte yandan, ülkemizin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan ve 6 aydır Deniz Kuvvetlerimiz tarafından komuta edilen Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun (MCM BLACK SEA) Komite Toplantısı ve Devir Teslim Töreni 14-16 Ocak tarihleri arasında Varna/Bulgaristan'da icra edilecek, Görev Grubu komutası 6 ay süreyle Bulgaristan'a devredilecektir.Hava Kuvvetlerimiz tarafından;Sarıkamış Harekâtı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla 5 Ocak'ta düzenlenen 'Türkiye Şehitlerine Yürüyor' anma etkinliği kapsamında muharip uçak geçişi,7 Ocak'ta ise muharip ve destek uçaklarımızın katılımı ile Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu icra edilmiştir' dedi.SON BİR HAFTADA 94 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİTuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 94 terörist etkisiz hâle getirildiğini belirtti. Zeki Aktürk, 'PKK/KCK-PYD/YPG/SDG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 94 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Böylece, 2024 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3.164'e (Irak'ın kuzeyi 1.519 / Suriye'nin kuzeyi 1.645) ulaşmıştır.Geçtiğimiz hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 4 terörist daha hudut karakollarımıza teslim olmuştur.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'kaynağında, sürekli ve kapsamlı' operasyonlarla gerçekleştirdiği terörle mücadelesine;Önleyici, irade kırıcı ve yok edici tedbirlerle, Sarsılmaz bir azim ve artan bir kararlılıkla devam edecektir.HUDUT GÜVENLİĞİCumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda, yılbaşından bugüne kadar;- Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur.- 939 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.Değerli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler doğrultusunda, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.SURİYE- En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladığımızı,- Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı,- Bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi,- Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi,- Bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz' ifadelerini kullandı.TUNA MOTOR KİRPİ-2 ARACI YARIN TÖRENLE TESLİM EDİLECEKZeki Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü: Öte yandan, aylardır Gazze'de masum sivilleri katleden ve 45 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail; uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya pervasızca devam etmektedir.Orta Doğu'yu şiddet ve kaosa sürükleyen İsrail'in saldırılarının durdurulması, Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an önce yerine getirmelidir.İsrail'in Lübnan'da ilan edilen ateşkese uyması ve Suriye'ye müdahalede bulunmaması bölgemizin istikrarı için şarttır.1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasının olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.Sayın Bakanımız, 5 Ocak'ta beraberinde komuta kademesi ile Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılmıştır.6 Ocak'ta; - Dışişleri Bakanımız ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ile Ürdün Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanının yer aldığı 3+3 formatında Dışişleri Bakanlığımızda yapılan toplantıya katılan Sayın Bakanımız;- Ürdün Genelkurmay Başkanı ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın Ürdün Dışişleri Bakanını kabulüne refakat etmiştir.- 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 'Valiler Buluşması'na katılarak tecrübe aktarımında bulunan Sayın Bakanımız;- 8 Ocak'ta Guatemala'nın Ankara Büyükelçisini kabul etmiş, aynı gün Almanya Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.Diğer taraftan, Sayın Genelkurmay Başkanımız;- 5-6 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne,- 7-8 Ocak'ta ise Kuveyt'e resmî ziyaretlerde bulunarak ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir.Ulusal ve uluslararası güç ve etkinliğimizin artırılması amacıyla geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır.Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi kapsamında muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan muhtelif miktarda Yerli Motorlu (Tuna Motor) Kirpi-2 Aracı, yarın (10 Ocak) düzenlenecek törenle Kara Kuvvetlerimize teslim edilecektir.Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarda;- T-70 Genel Maksat Helikopteri,- Dragoneye-2 Termal Kamera,- Zırhlı Tanksavar Aracı-UMTAS CİRİT/Paletli silah sistemi ile,- Modernizasyonu tamamlanan M60T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.Ülkemiz ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli projelere imza atarak üretim gücü, hızı, çalışmalarında yüksek yerlilik oranı, esnek iş modelleri sunabilen yapısı ve ihracat yapabilme kapasitesi ile savunma sanayimizin güçlenmesine büyük katkı sağlayan ve dünyanın en prestijli sanayi şirketleri arasında yerini alan Bakanlığımıza bağlı ASFAT'ın kuruluşunun 7'nci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz' dedi.BEDELLİ ASKERLİK 243 BİN TLPersonel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, ' Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine 'Memur Temini' başvuruları 20 Ocak'a,- Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak'a,- Bugün başlayan (9 Ocak) 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini' başvuruları 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir.Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı;- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş,- 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır.ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜAyrıca, kamuoyunun doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ulaşması için Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda büyük bir özveriyle görevini yerine getiren kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü şimdiden kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.Sonuç itibarıyla Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için üstlenmiş olduğu tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir' dedi.