Murat Kurum: Deprem bölgesi ayağı kaldırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göreve geldiği günden beri deprem bölgesindeki temaslarını sürdürüyor.Yeniden göreve geldikten sonra deprem bölgesinden elini çekmeyen Bakan Kurum, bugün Kahramanmaraş'ta konuştu.Kurum, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni’ne katıldı.Bakan Kurum, törende devam eden deprem konutlarına ilişkin de bilgi verdi."2025 sonuna kadar 453 bin yuvamızın tamamını bitireceğiz" diyen Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:Göreve geldiğimizden bu yana 6 ay geçti o günden bugüne Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle 7. kez buluşuyoruz.Şehrimizde her adımı titizlikle yürütüyoruz. Maraş'ta söz verdiğimiz tüm konutların inşası başlamış durumda.Kim hangi hesap içinde olursa olsun, biz milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Altınova'da uydu kentimizi kuracağız.2025 yılı sonuna kadar da 453 bin yuvamızın tamamını bitireceğiz ve yuvasına girmeyen, işyerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.Allah'ın izniyle yine milletimizin destekleriyle, dualarıyla 2025 yılı sonuna geldiğimizde Maraş'ta söz verdiğimiz 74 bin 187 evimizi, işyerimizi bitirip, Maraşlı kardeşlerimize teslim edeceğiz.Biz Kahramanmaraş'a aşığız. Şehrimizde çok kapsamlı her adımı incelikle düşünülmüş bir şehircilik stratejisini yürütüyoruz.Medeniyetimizin 1000 yıllık izlerini taşıyan, tarih ve kültürle yoğrulmuş çarşılarımızı da ihya ediyoruz.Gittiğimiz her yerde onca acıya rağmen her kardeşimizin yüzünde vakarlı bir duruş görüyoruz. Depremzede kardeşlerimizin devletine bu kadar güvendiği yerde, mutlu günler için artık sayılı saatleri saydığı bir zaman diliminde acıyı bölüşmek yerine buradaki umutları kırmak için çalışanları takdir etmek yerine güneşi balçıkla sıvamaya çalışanları görüyoruzBir kesim deprem bölgesindeki konutların süratle teslim edilmesinden, şehirlerimizin süratle ayağa kalmasından rahatsız olmaktadırlar. Depremzede kardeşlerimize umutsuzluk vermeye çalışarak hizmetleri gölgeleme dönemi artık tamamen kapanmıştır. Çok açık söylüyorum; Türkiye'nin istikbalinde umutsuzluğa yer olmadığı gibi umutsuzluk siyasetine de asla ve asla yer yoktur.