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Beyaz Gazete
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine geçit yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen “Narkokapan-6” operasyonunda; 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine geçit yok
Ekleme: 10.01.2025 - 08:30 Güncelleme: 10.01.2025 - 08:33 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine geçit yok
Güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen “Narkokapan-6” operasyonunda; 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine geçit yok