Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine geçit yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen “Narkokapan-6” operasyonunda; 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da bir uyuşturucu imalathanesine yönelik düzenlenen “Narkokapan-6” operasyonunda; 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.