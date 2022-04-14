TikTok yeni özelliğini test etmeye başladı!

Son dönemin popüler sosyal medya uygulaması TikTok her geçen gün kullanıcı sayısını arttırıyor. Uygulama geliştiricileri de yeni özellikler ile birlikte kullanıcıların beklentilerini karşılamaya çalışıyor. TikTok yeni özellik ile takipçilere geri bildirim için yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. TikTok'un içerik denetleme sistemi ile birlikte çalışacak olan yeni özelliğin test süreci başladı.Twitter üzerinde binlerce kullanıcı, TikTok kapatılsın etiketiyle yeni bir eylem başlattı. Geçtiğimiz Ekim ayında da benzer bir durum yaşandı.TikTok ‘dislike' özelliğini test aşamasına sunduGörünüşe göre TikTok'a ‘dislike' özelliği geliyor. Şirket, şu anda yorumlar bölümünde ‘dislike' butonunu test ettiğini duyurdu. Seçilen kullanıcıların uygulamalarında test aşaması ile birlikte yorumlar kısmında ‘dislike' seçeneği belirmiş durumda.Yeni sistem ile birlikte kullanıcılar ‘alakasız veya uygunsuz' olarak gördükleri yorumları bu şekilde belirtebilecekler. TikTok, bu sayede kullanıcılarının “yorumlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi hissetmelerini” sağlamak istediklerini belirtti.TikTok'ta beğenilmeyen yorum ya da beğenilmeme sayısı belli olmayacak. Ne orijinal yorumcu ne de içeriğine yorum yapılan içerik oluşturucu ‘dislike' hakkında bilgi sahibi olacak. Bir yorum beğenilmediğinde, şirketin denetleme sistemi yanıtı kaydedecek ve buna göre önlem alacak. Şirket, ‘dislike' almış yorumun görünürlüğünü sınırlamanın, kullanıcılar arasında “kötü his” oluşmasının önüne geçeceğine inanıyor.Şuanda test aşaması süren özellik, topluluk içerisinde yapılan geri bildirimlere göre aktif hâle getirilecek. TikTok, ‘dislike' butonunun şu anda ABD dışındaki bölgelerde test edildiğini belirtti. İlerleyen dönemde test aşamasının kapsamı genişleyerek bu bölge de dahil edilebilir.‘Dislike' seçeneği son dönemde birçok uygulama tarafından test edilmeye ve kullanılmaya başladı. Reddit‘in uzun süredir kullandığı özelliği YouTube da bir süre önce aktif hâle getirmişti. Ancak şirket içerik oluşturucuları korumak için yakın zamanda yapılan bir politika değişikliğinden sonra beğenmeme sayısını gizleme kararı aldı. Twitter da bir süredir ‘dislike' özelliği üzerinde test çalışmalarını sürdürüyor.Peki siz ‘dislike' özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum‘da bizimle paylaşabilirsiniz.