  • USD: 14,56 - 14,59
  • EURO: 15,77 - 15,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TikTok yeni özelliğini test etmeye başladı!

TikTok kullanıcılarının uygulamalarında test aşaması ile birlikte yorumlar kısmında 'dislike' özelliği belirmiş durumda.

Ekleme: 14.04.2022 - 11:11 Güncelleme: 14.04.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
TikTok yeni özelliğini test etmeye başladı!Son dönemin popüler sosyal medya uygulaması TikTok her geçen gün kullanıcı sayısını arttırıyor. Uygulama geliştiricileri de yeni özellikler ile birlikte kullanıcıların beklentilerini karşılamaya çalışıyor. TikTok yeni özellik ile takipçilere geri bildirim için yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. TikTok'un içerik denetleme sistemi ile birlikte çalışacak olan yeni özelliğin test süreci başladı.

Twitter üzerinde binlerce kullanıcı, TikTok kapatılsın etiketiyle yeni bir eylem başlattı. Geçtiğimiz Ekim ayında da benzer bir durum yaşandı.

TikTok ‘dislike' özelliğini test aşamasına sundu
Görünüşe göre TikTok'a ‘dislike' özelliği geliyor. Şirket, şu anda yorumlar bölümünde ‘dislike' butonunu test ettiğini duyurdu. Seçilen kullanıcıların uygulamalarında test aşaması ile birlikte yorumlar kısmında ‘dislike' seçeneği belirmiş durumda.

Yeni sistem ile birlikte kullanıcılar ‘alakasız veya uygunsuz' olarak gördükleri yorumları bu şekilde belirtebilecekler. TikTok, bu sayede kullanıcılarının “yorumlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi hissetmelerini” sağlamak istediklerini belirtti.

TikTok yeni özelliğini test etmeye başladı!

TikTok'ta beğenilmeyen yorum ya da beğenilmeme sayısı belli olmayacak. Ne orijinal yorumcu ne de içeriğine yorum yapılan içerik oluşturucu ‘dislike' hakkında bilgi sahibi olacak. Bir yorum beğenilmediğinde, şirketin denetleme sistemi yanıtı kaydedecek ve buna göre önlem alacak. Şirket, ‘dislike' almış yorumun görünürlüğünü sınırlamanın, kullanıcılar arasında “kötü his” oluşmasının önüne geçeceğine inanıyor.

Şuanda test aşaması süren özellik, topluluk içerisinde yapılan geri bildirimlere göre aktif hâle getirilecek. TikTok, ‘dislike' butonunun şu anda ABD dışındaki bölgelerde test edildiğini belirtti. İlerleyen dönemde test aşamasının kapsamı genişleyerek bu bölge de dahil edilebilir.

‘Dislike' seçeneği son dönemde birçok uygulama tarafından test edilmeye ve kullanılmaya başladı. Reddit‘in uzun süredir kullandığı özelliği YouTube da bir süre önce aktif hâle getirmişti. Ancak şirket içerik oluşturucuları korumak için yakın zamanda yapılan bir politika değişikliğinden sonra beğenmeme sayısını gizleme kararı aldı. Twitter da bir süredir ‘dislike' özelliği üzerinde test çalışmalarını sürdürüyor.

Peki siz ‘dislike' özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum‘da bizimle paylaşabilirsiniz.
Rusya Mariupol’de 1160 Ukraynalı'yı savaş esiri olarak aldık
Korumalara harcadığı para dudak uçuklattı: Günlük 70 bin dolar ödüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar... Liderler Türkiye'de buluşacak mı?
ANKA gücünü ispatladı: Mavi Vatan milli radara emanet
Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında itiraf: Türkiye kazanan taraf olacak
6'lı ittifak, CHP'nin reklamcısını bile isyan ettirdi!
CHP'li İmamoğlu İETT'yi batıracak! Borçlar dağ oldu...
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin yolsuzluklarını gündeme getirdiği için saldırıya uğramıştı! Gazeteci Ergün Poyraz usulsüzlükleri tek tek anlattı!
CHP'li Özgür Özel'in mülteci ikiyüzlülüğü belgeyle ifşa oldu! Mülteci raporunda 'Coğrafi çekinceyi kaldıralım' dedi
Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Besiciye büyükbaş için 2 bin 500 lira destek
ABD'de bir polis cinayeti daha: Siyahi genci başından vurarak öldürdü
Merkez Bankası faiz kararı BELLİ OLUYOR!
Rezidansta DEHŞET! Bıçak zoruyla kaçırdıkları genç kadına akılalmaz işkence ve taciz
İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir...
Terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıkmıştı! Firari HDP'li Semra Güzel'e yeni fezleke!
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan aslında kim? Babasıyla ilgili dikkat çeken detay...
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı
Özcan Yeniçeri: İYİ Parti kurucularından olduğum için pişmanım
65 yaş üstü vatandaşlar 2022'de hacca gidemeyecek!
Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Marketlerden tek tek toplatılıyor: Ispanaklarda salmonella tehlikesi

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar: Son modeller görücüye çıktı

Yüksek Seçim Kurulu, seçim kurullarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesi kararı aldı!

Yüksek Seçim Kurulu, seçim kurullarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesi kararı aldı!

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gardınızı düşürmeyin

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gardınızı düşürmeyin