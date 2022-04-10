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Şehitler Yusuf Avan ile Burak Şahin’e hüzünlü veda!

Adana’da meydana gelen kaza sonrası şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin’in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Ekleme: 10.04.2022 - 14:44 Güncelleme: 10.04.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Şehitler Yusuf Avan ile Burak Şahin’e hüzünlü veda!Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüs ile Mustafa Ç. yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil, dün saat 15.30 sıralarında Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında çarpıştı.

Kazada, göreve giden minibüsteki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Şehitler Yusuf Avan ile Burak Şahin’e hüzünlü veda!

Yaralılar tedavi altında
Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mustafa Ç. ise gözaltına alındı.

Şehitler Yusuf Avan ile Burak Şahin’e hüzünlü veda!

Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda tören
Şehitler Avan ile Şahin için bugün Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda tören vardı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına geldiğinde, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehitler Yusuf Avan ile Burak Şahin’e hüzünlü veda!

Cenazeler Adana'dan yola çıktı
İl Müftüsü Hasan Çınar'ın duasının ardından şehitlerin naaşları, son yolculuklarına uğurlanmak üzere cenaze aracına konuldu.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Şahin'in cenazesi İstanbul'a, Uzman Şavuş Avan'ın cenazesi ise Osmaniye'ye gönderildi.

Osmaniye'de tören
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi.

Şehitler Yusuf Avan ile Burak Şahin’e hüzünlü veda!

Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bakan Soylu, şehidin babası Adem Avan, eşi Cennet Avan, çocuğu Mesude Irmak Avan (2), kız ve erkek kardeşlerini teselli etmeye çalıştı.


Şehitler Yusuf Avan ile Burak Şahin’e hüzünlü veda!

Kahreden anlar
Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne konulan sandalyeye oturan baba Adem Avan, gözyaşı döktü.

Minik kızı Mesude Irmak ve yakınlarıyla cenaze törenine gelen şehidin eşi Cennet Avan'ı yakınları güçlükle ayakta tutabildi.

Tabuta omuz verdiler
İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutuna Bakan Soylu, baba Adem Avan ile vatandaşlar omuz verdi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın cenazesi daha sonra dualarla Çamiçi Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.
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