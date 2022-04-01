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Çanakkale Kazdağları’nda yangın!

Çanakkale Bayramiç İlçesine bağlı Kazdağları’nın eteklerinde bulunan Çırpılar, Külcüler, Toluklar, Dagobası köyleri arasndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının tarlada bulunun dalların yakıldığı sırada çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken çamlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye İstanbul, Balıkesir, Bursa'dan çok sayıda ekip sevk edildi.

Çanakkale Kazdağları’nda yangın!
Ekleme: 1.04.2022 - 20:47 Güncelleme: 1.04.2022 - 21:01 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale Kazdağları’nda yangın!
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Dağoba Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15:00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve 3 köye sıçradı. Yangının ilk belirlemelere göre tarladaki dalları temizleme sırasında çıktığı iddia edilirken bölgeye İstanbul, Balıkesir, Bursa'dan da ekipler sevk edildi. Şiddetli esen rüzgar yangına müdahaleyi zorlaştırırken, çevre köylerden traktörleriyle bölgeye gelen köylüler tankerlerle yangın bölgesine su taşıyor.

'RÜZGAR BÖLGEDE ÇOK ŞİDDETLİ'

Yangının şuan 3 ayrı noktada devam ettiğini söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ' Arkadaşlarımız bölgede canla başla mücadele veriyor. Bölgeyle sürekli iletişim halindeyiz. Rizgar bölgede çok şiddetli. İlk andan itibaren Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden ve Bayramiç Belediyesi'nden gelen ekiplerle yangına müdahaleye başlandı. Şu an itibariyle bölgede şiddetli rüzgarda var. Yanmalar devam ediyor. Burada şu anki taktiksel olarak bizim çalışmamız bu yangının çevresini kuşatarak abluka altına almak ve sonra soğutma çalışmalarına geçmektir. Ama şuan için çevresini çevirmekle meşgulüz. İnşallah rüzgar da diner, ekiplerimiz tamamlandığı zamanda çevresini çevirip bu müdahale çalışmalarına sabaha kadar devam edeceğiz.' dedi.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise, 'Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor. Bugün çıkan orman yangınlarına Muğla Milas'ta 13 dakika içerisinde, Çanakkale Bayramiç'te 12 dakikada ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Mevsim ne olursa olsun ormanlarımızı tehlikeye atacak, yangına sebep olacak davranışlardan uzak durun' ifadelerine yer verildi.

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Çanakkale Kazdağları’nda yangın!
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