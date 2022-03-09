Cocostar Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Cocostar Pasta Tarifi

Cocostar Pasta Tarifi İçin gerekli Malzemeler



Cocostar Pasta Nasıl Yapılır?

Cocostar Pasta Kaç Kalori?

Cocostar Pasta tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer almaktadır. Sürekli aynı tarifi yapmaktan sıkılanlar ve farklı lezzetler denemek isteyenler bu tarif için arama motorlarına yöneldi. Uğraştırıcı gibi gözükse de evle kolaylıkla bu tarifi ortaya çıkarabilirsiniz. Beş çaylarında ve misafir ağırlarken odlukça güzel bir seçenektir.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Beş çaylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu tarifi uygularken dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin tazeliği ve kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle ürünleri alırken dikkatli seçmeniz tavsiye edilmektedir. İşte sık sık aratılan Cocostar pasta için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;3 adet yumurta1 su bardağı şeker1 su bardağı sütYarım su bardağı sıvı yağ1 paket kabartma tozu3 yemek kaşığı kakao2 su bardağı un (unu kontrollü ekleyelim)Kekin üzerini ıslatmak için:1 çay bardağı sütKreması için:2 paket kremşanti1 yemek kaşığı pudra şekeri1,5 su bardağı Hindistan ceviziÜst ganaj için:200 gram sıvı krema80 gram 2 paket sütlü veya bitter çikolataCocostar pasta için gerekli malzemeleri temin ettiysenizsorusunun cevabına geçebiliriz. Bu tarif için öncelikle kekini hazırlayarak başlamalıyız. Yumurta ve şekeri bir kabın içine alın. Ardından iyice köpürene kadar çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Kelepçeli fırın kabının altına yağlı kağıt koyduktan sonra kek harcını bu kabın içerisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika boyunca pişirin. Kürdan yardımıyla kekinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Pişen keki fırından çıkarın ve oda sıcaklığına gelmesi için bir kenarda bekletin. Ardından kekin altındaki yağlı kağıdı çıkarın ve keki tekrar kalıba yerleştirin. Kürdan yardımıyla veya çatal kullanarak kekin üzerinde delikler açın. Sütü üzerine döküp içine çekmesini beklemek için 10 dakika boyunca buzdolabında bekletin. Krema hazırlama işleminde ise kremşantiyi sütle birlikte çırpın. Koyu bir kıvama geldikten sonra pudra şekerini ve hindistan cevizini ekleyip karıştırın. Kekin üzerine bu kremayı güzelce yayın. Ganajı hazırlamak için ise kremayı ocağa alın. Kaynamasına izin vermemeniz gerekmektedir. Isınan kremanın içine çikolataları koyun ve karıştırarak erimesini sağlayın. Ganajı da kekin üzerine döktükten sonra 1 saat byunca buzdolabında bekletin. Ne Kadar uzun bekletirseniz o kadar dinlenmiş ve güzel olur. 1 gece önceden de bu tarifi yapabilirsiniz. Kelepçei çıkardıktan sonra pastanızı servis edin. Afiyetle cocostar pastanızı tüketebilirsiniz.değeri de oldukça emrak ediliyor. 1 porsiyon cocstar pastada yaklaşık 607 kalori bulunmaktadır.