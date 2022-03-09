Cocostar Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Cocostar Pasta Tarifi
Evde kolay cocostar pasta tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evde kolay cocostar pasta nasıl yapılır sorusu oldu. Peki, evde kolay cocostar pasta nasıl yapılır? Evde kolay cocostar pasta tarifi nedir? Cocostar pasta kaç kalori? İşte merak edilenler…
Cocostar Pasta tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Cocostar Pastanasıl yapılır ve Cocostar Pasta tarifi nedir soruları yer almaktadır. Sürekli aynı tarifi yapmaktan sıkılanlar ve farklı lezzetler denemek isteyenler bu tarif için arama motorlarına yöneldi. Uğraştırıcı gibi gözükse de evle kolaylıkla bu tarifi ortaya çıkarabilirsiniz. Beş çaylarında ve misafir ağırlarken odlukça güzel bir seçenektir. Cocostar Pasta nasıl yapılır ve Cocostar Pasta kaç kalori sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Cocostar Pasta Tarifi İçin gerekli Malzemeler
Cocostar pasta tarifi için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Beş çaylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu tarifi uygularken dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin tazeliği ve kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle ürünleri alırken dikkatli seçmeniz tavsiye edilmektedir. İşte sık sık aratılan Cocostar pasta için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
2 su bardağı un (unu kontrollü ekleyelim)
Kekin üzerini ıslatmak için:
1 çay bardağı süt
Kreması için:
2 paket kremşanti
1 yemek kaşığı pudra şekeri
1,5 su bardağı Hindistan cevizi
Üst ganaj için:
200 gram sıvı krema
80 gram 2 paket sütlü veya bitter çikolata
Cocostar Pasta Nasıl Yapılır?
Cocostar pasta için gerekli malzemeleri temin ettiyseniz cocostar pasta nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz. Bu tarif için öncelikle kekini hazırlayarak başlamalıyız. Yumurta ve şekeri bir kabın içine alın. Ardından iyice köpürene kadar çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Kelepçeli fırın kabının altına yağlı kağıt koyduktan sonra kek harcını bu kabın içerisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika boyunca pişirin. Kürdan yardımıyla kekinizin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Pişen keki fırından çıkarın ve oda sıcaklığına gelmesi için bir kenarda bekletin. Ardından kekin altındaki yağlı kağıdı çıkarın ve keki tekrar kalıba yerleştirin. Kürdan yardımıyla veya çatal kullanarak kekin üzerinde delikler açın. Sütü üzerine döküp içine çekmesini beklemek için 10 dakika boyunca buzdolabında bekletin. Krema hazırlama işleminde ise kremşantiyi sütle birlikte çırpın. Koyu bir kıvama geldikten sonra pudra şekerini ve hindistan cevizini ekleyip karıştırın. Kekin üzerine bu kremayı güzelce yayın. Ganajı hazırlamak için ise kremayı ocağa alın. Kaynamasına izin vermemeniz gerekmektedir. Isınan kremanın içine çikolataları koyun ve karıştırarak erimesini sağlayın. Ganajı da kekin üzerine döktükten sonra 1 saat byunca buzdolabında bekletin. Ne Kadar uzun bekletirseniz o kadar dinlenmiş ve güzel olur. 1 gece önceden de bu tarifi yapabilirsiniz. Kelepçei çıkardıktan sonra pastanızı servis edin. Afiyetle cocostar pastanızı tüketebilirsiniz.
Cocostar Pasta Kaç Kalori?
Cocostar pasta kalori değeri de oldukça emrak ediliyor. 1 porsiyon cocstar pastada yaklaşık 607 kalori bulunmaktadır.