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Rusya Ukrayna'daki petrol rafinelerini hedef aldı!

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın hava saldırısıyla Jitomir kentindeki petrol rafinerisini hedef aldığını duyurdu. Rafineri büyük hasara uğradı. Saldırıda can kaybının olmadığı belirtildi.

Ekleme: 8.03.2022 - 11:47 Güncelleme: 8.03.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna'daki petrol rafinelerini hedef aldı!Dünyanın gözünü çevirdiği Kuzey'de tansiyon her geçen gün yükseliyor. Sivillerin tahliyesi için geçiçi ateşkes ilan edilirken Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki petrol rafinerisine bomba yağdırdı. Bölgede bulunan dokuz petrol rafinerisinden ikisinin hasar aldığı belirtildi.

Rusya Ukrayna'daki petrol rafinelerini hedef aldı!

'Can kaybı yok'
Rusya'nın hava saldırısı sonucu çıkan yangına çok sayıda itfaiye personelinin müdahale ettiği ve yangının zorlukla kontrol altına alındığı belirtildi. Hava saldırısında can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.
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