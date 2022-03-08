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8 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

Akşam televizyon keyfi yapmak isteyen birçok kişi 8 Mart yayın akışı hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Mart yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi diziler var? 8 Mart yayın akışı nasıl? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.03.2022 - 16:24 Güncelleme: 8.03.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
8 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
8 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Akşam eve gidip dizi keyfi yapmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında 8 Mart yayın akışı nasıl ve 8 Mart bugün televizyonda neler var soruları yer alıyor. Birçok farklı yapımın yer aldığı ekranlarda izleyiciler hangi kanalı izleyeceğine karar veremiyor. 8 Mart yayın akışı ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

8 Mart Yayın Akışı Nasıl?


8 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Mart yayın akışı nasıl sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. İşte birçok kişi tarafından aratılan 8 Mart TV yayın akışı;

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Baba
00:15 Oğlum
02:45 Üç Kuruş

8 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
00:20 Yalnız Kurt
03:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
23:30 Camdaki Kız
02:15 Gelinim Mutfakta
04:45 Asi

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Evlilik Hakkında Her Şey
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
18:00 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
00:00 Son Nefesime Kadar
02:30 Kamera Arkası
03:00 En Hamarat Benim
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
22:30 Eyvah Eyvah 2 (Yerli Sinema)
00:45 Aramızda Kalsın
02:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panoroma
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

8 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 Elimi Bırakma
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Kardeşim İçin Der’a (Yerli Sinema)
02:20 Masumlar Apartmanı

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