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CHP'li belediye onlarca köpeği öldürüp ormana attı!

Çanakkale’nin Çan ilçesi bu sabaha köpek katliamı ile uyandı. Onlarca köpek zabıta ekipleri tarafından uyuşturucu iğnelerle öldürülüp, ormana terk edildi. Birçok köpeğin aşırı doz nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

CHP'li belediye onlarca köpeği öldürüp ormana attı!
Ekleme: 4.03.2022 - 15:12 Güncelleme: 4.03.2022 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediye onlarca köpeği öldürüp ormana attı!
Çanakkale'nin Çan ilçesinde CHP'li belediyenin sokak köpeklerine yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Çan Belediyesi Zabıt ekipleri ilçede adeta hayvan katliamı yaptı. Sahipsiz köpekleri hedef alan zabıta ekipleri iğnelerle bayılttıkları onlarca köpeği ormanlık alana taşıyarak adeta ölüme terk etti.

AŞIRI DOZLA ÖLDÜLER

Bazı köpekler aldıkları aşırı dozun etkisiyle hayatını kaybederken zabıta ekiplerinin katliam sırasında birbirilerine attıkları mesajlarda ortaya çıktı. Mesajlarda uygulamayı bilmedikleri halde ilk kez uyuşturucu iğne kullandıkları ortaya çıkan zabıta ekiplerinin katliamla ilgili alaycı mesajlarına tepki yağdı.

CHP'li belediye onlarca köpeği öldürüp ormana attı!

DERNEKLERDEN TEPKİ

Katliamın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Çanakkale Morpati Derneği vahşete isyan etti.

Çan Belediyesi'ne büyük tepki gösteren dernek sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 'Çanakkale Çan Belediyesi'nde vahşet var. Çan Belediyesi görevini yapmak yerine sokak köpeklerini zabıta ekipleriyle veteriner kontrolü olmadan uyuşturucu iğneler kullanarak toplayıp dağlarda ölüme mahkum etti. Ehil olmayan kişiler tarafından kullanılan uyuşturucu kendilerinin de itiraf ettiği gibi bazılarının ölümüne neden oldu. Minicik bebekleri olan anne melek oldu yavruların akıbeti belli değil. Bu nasıl bir vicdansızlıktır' denildi.

CHP'li belediye onlarca köpeği öldürüp ormana attı!

Derneğin mesajında, 'Sanki safariye çıkıp avlanıyor gibi tavırlarla toplama yapan vicdan yoksunlarının ve zabıtaya bu görevi veren Çan Belediyesi'nin takibindeyiz.' ifadelerine yer verildi.

Gerekli yasal soruşturmanın başlatıldığının aktarıldığı mesaj şöyle devam etti: 'Bizler yaşatmak için onca çaba sarf ederken merhametsiz, kanun tanımaz belediyelerin yaptıkları içimizi yakıyor. O masum canlara yaptıklarınız için sizler hesap vereceksiniz. Bedel ödeyeceksiniz.'
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