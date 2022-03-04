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4 Mart Hava Durumu Nasıl? Bugün Hava Nasıl Olacak?

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında 4 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 4 Mart hava durumu nasıl? 4 Mart hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte merak edilenler...

Ekleme: 4.03.2022 - 10:23 Güncelleme: 4.03.2022 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
4 Mart Hava Durumu Nasıl? Bugün Hava Nasıl Olacak?
4 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Mart hava durumu nasıl ve 4 Mart bugün hava nasıl olacak soruları yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi. 4 Mart hava durumu nasıl ve 4 Mart bugün hava nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

4 Mart Hava Durumu Nasıl?


4 Mart hava durumu sabah saatlerinden itibaren birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Mart hava durumu nasıl ve 4 Mart bugün hava nasıl olacak soruları yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen illere göre hava durumu şu şekilde;

EDİRNE -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KOCAELİ 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

4 Mart Hava Durumu Nasıl? Bugün Hava Nasıl Olacak?

A.KARAHİSAR -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA -7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ANKARA -6°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
BOLU -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN 3°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

4 Mart Hava Durumu Nasıl? Bugün Hava Nasıl Olacak?

TOKAT -4°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 4°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KARS -6°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
MALATYA -1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN -1°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

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