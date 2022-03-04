4 Mart Hava Durumu Nasıl? Bugün Hava Nasıl Olacak?

4 Mart Hava Durumu Nasıl?

birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.sabah saatlerinden itibaren birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındave 4 Mart bugün hava nasıl olacak soruları yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen illere göre hava durumu şu şekilde;EDİRNE -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurluİSTANBUL 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlıKIRKLARELİ 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurluKOCAELİ 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıA.KARAHİSAR -8°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıDENİZLİ -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıMANİSA 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutluADANA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlıHATAY 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıISPARTA -7°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlıANKARA -6°C, 3°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI -5°C, 3°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR -5°C, 5°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ -6°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlıBOLU -3°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU -4°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN 3°C, 9°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıTOKAT -4°C, 3°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 4°C, 9°CÇok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıERZURUM -5°C, -2°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıKARS -6°C, -2°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıMALATYA -1°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıVAN -1°C, 3°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı