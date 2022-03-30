30 Mart Tarihte Bugün Ne Oldu?



30 Mart’ta Doğan Ünlüler Kimler?



30 Mart tarihinde neler yaşandığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tarihte bugün yaşanan olayları öğrenmek isteyeneler konuyla ilgili arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. 30 Mart günü birçok kişi geçmişte yaşanan olayları araştırmaya başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.30 Mart tarihinde birçok kişi araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. 30 Mart tarihinde 1842 senesinde ilk kez bir ameliyatta anestezi kullanıldı. 1856 yılında ise Kırım Savaşı, Paris Antlaşması sayesinde son buldu. 1863 yılında Türkiye’de Darüşşafaka kuruldu. İlk bilgisayar oyunu 1951 yılında ortaya çıktı. 1981 yılında - ABD Başkanı Ronald Reagan vurularak yaralandı. 2014 yılında ise yerel seçimler gerçekleşti.de bugün itibariyle oldukça çok merak edildi. Konuyla ilgili olarak arama motorlarına yönelenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte 30 Mart’ta doğan ünlüler;1432 - Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı (ö. 1481)1551 - Salomon Schweigger, Alman protestan papaz ve seyyah (ö. 1622)1674 - Jethro Tull, İngiliz tarımcı (ö. 1741)1746 - Francisco Goya, İspanyol ressam (ö. 1828)1754 - Jean-François Pilâtre de Rozier, ilk defa Manş denizini geçmeyi başaran havacı (ö. 1785)1776 - Vasili Tropinin, Rus romantik ressam (ö. 1857)1810 - Ann S. Stephens, Amerikalı romancı ve dergi editörü (ö. 1886)1820 - Anna Sewell, İngiliz roman yazarı (ö. 1878)1844 - Paul Verlaine, Fransız şair (ö. 1896)1852 - James Theodore Bent, İngiliz kâşif, arkeolog ve yazar (ö. 1897)1853 - Vincent van Gogh, Hollandalı ressam (ö. 1890)1863 - Joseph Caillaux, Fransız Başbakanı (ö. 1944)1864 - Franz Oppenheimer, Alman sosyolog ve politik ekonomist (ö. 1943)1868 - Koloman Moser, Avusturyalı ressam ve tasarımcı (ö. 1918)1878 - Franz Fredrik Wathén, Fin sürat patencisi (ö. 1914)1880 - Sean O'Casey, İrlandalı yazar (ö. 1964)1882 - Melanie Klein, Britanyalı psikalanist (ö. 1960)1882 - Adolf Henryk Silberschein, Polonyalı-Yahudi avukat (ö. 1951)1892 - Stefan Banach, Polonyalı matematikçi (ö. 1945)1892 - Erhard Milch, Alman mareşali (ö. 1972)1892 - Lola Cornero, Hollandalı film oyuncusu (ö. 1980)1893 - Theodor Krancke, Nazi Almanyası Kriegsmarine Amirali (ö. 1973)1894 - Sergey Vladimiroviç İlyuşin, Rus uçak tasarımcısı (ö. 1977)1895 - Franz Hillinger, Avusturyalı mimar (ö. 1973)1910 - Józef Marcinkiewicz, Polonyalı matematikçi (ö. 1940)1910 - Ziya Osman Saba, Türk şair ve yazar (ö. 1957)1911 - Ekrem Akurgal, Türk arkeolog (ö. 2002)1922 - Turhan Bey, Türk kökenli Avusturyalı oyuncu (ö. 2012)1926 - Ingvar Kamprad, İsveçli iş adamı ve IKEA'nın kurucusu (ö. 2018)1928 - Tom Sharpe, İngiliz yazar (ö. 2013)1930 - Anna-Lisa, Amerikalı oyuncu (ö. 2018)1930 - Bernadette Isaac-Sibille, Fransız kadın siyasetçi (ö. 2021)1934 - Hans Hollein, Avusturyalı mimar ve tasarımcı (ö. 2014)1934 - Mahmut Atalay, Türk Millî güreşçi, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu (ö. 2004)1937 - Warren Beatty, Amerikalı aktör1942 - Mehmet Ulusoy, Türk tiyatro yönetmeni (ö. 2005)1945 - Eric Clapton, İngiliz müzisyen1950 - Robbie Coltrane, İskoç oyuncu1957 - Shen Yi-ming, Tayvanlı asker ve siyasetçi (ö. 2020)1962 - MC Hammer, Amerikalı şarkıcı1964 - Ebu Enes el-Libi, Libyalı el-Kaide'nin üst düzey sorumlusu (ö. 2015)1964 - Tracy Chapman, Amerikalı şarkıcı1968 - Celine Dion, Kanadalı şarkıcı1979 - Norah Jones, Amerikalı piyanist ve şarkıcı1979 - Simon Webbe, İngiliz şarkıcı1980 - Yalın, Türk pop müzik şarkıcısı1982 - Philippe Mexes, Fransız futbolcu1983 - Jérémie Aliadière, Fransız futbolcu1986 - Ryan Donk, Hollandalı futbolcu1986 - Sergio Ramos, İspanyol futbolcu1988 - Alessandro Felipe Oltramari, Brezilyalı futbolcu1991 - NF, Amerikalı rapçi2000 - İbrahim Ahmed Acar, Türk eskrimci