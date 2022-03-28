Hande Ataizi Kimdir? Hande Ataizi Kaç Yaşında?
Hande Ataizi birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hande Ataizi kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Hande Ataizi kimdir? Hande Ataizi kaç yaşında? Hande Ataizi dizileri neler? İşte merak edilenler...
Hande Ataizi sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hande Ataizi kimdir ve Hande Ataizi kaç yaşında soruları yer alıyor. Camdaki Kız dizisinde Cana karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Ataizi, Oscar Ödül Tören’inde yaşanan tokat skandalının ardından yeniden gündeme geldi. Birçok kişi tarafından sık sık aratılan Hande Ataizi kimdir ve Hande Ataizi dizileri hakkında cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Hande Ataizi Kimdir?
Hande Ataizi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Oscar Ödül Töreni’nde yaşanan tokat skandalının ardından Hande Ataizi yeniden gündeme geldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hande Ataizi kimdir ve Hande Ataizi kaç yaşında soruları yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk olarak 1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar filmiyle tanınmaya başlamıştır. Cem Davran ile birlikte katıldığı İki Kere Kiki programında Sevda Demirel tarafından kendisine tokat atılması oldukça gündeme gelmişti. Ayrıca burun estetiğini gazetecilerden saklamak istemesiyle tuvalet penceresine sıkışması Türk magazinine bomba gibi oturmuştu. Birçok projede ve filmde yer alan Hande Ataizi TNT’de 2011 yılında Dest-i İzdivaç’ı sunmuştur. Son olarak Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandırmasıyla oldukça beğeni topladı. Hande Ataizi projeleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;
Sinema
Yıl Yapım Rol Yönetmen
2010 Dersimiz: Atatürk
Sabiha Gökçen (küçüklüğü)
Hamdi Alkan
2011 Çınar Ağacı
Pelin Handan İpekçi
2013 Arkadaşım Max
Melda Murat Şeker
2018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
Selin Kudret Sabancı
2022 Hayat Hicran Zeki Demirkubuz
Televizyon
2008 1 Kadın 1 Erkek
Zeynep (çocukluğu) Leyla Yaman
1 (98.bölüm)
Bez Bebek
Oyuncak Nergis Serpil Kutça
1 (53.bölüm)
2009-2011 Papatyam
Gonca Bora Tekay
1-121
2012 Zil Çalınca
Duygu Yağız Alp Akaydın
1-40
Zil Çalınca Avı
Miray Kerem Çakıroğlu
1
2012-2013 Merhaba Hayat
Dünya Kerem Çakıroğlu
1-10
2013-2015 Medcezir
Beren Beylice
Ali Bilgin
1-77
2016-2018 Vatanım Sensin
Hilal
Taylan Biraderler
1-59
2018-2019 Bir Litre Gözyaşı
Cihan Yürekli Serhat Şahin
1-15
2022- Kara Tahta
Irmak Ender Mıhlar
1-
İnternet
Yıl Yapım Rol Platform Yönetmen Bölüm
2019-2020 Hakan: Muhafız
Kahin Netflix
Gökhan Tiryaki
1 (18.bölüm)
2020- günümüz Saygı
Helen Altuğ (Çözer) BluTV
Ali Taner Baltacı Ender Mıhlar
16
2022 Kuş Uçuşu
Aslı Netflix
Deniz Yorulmazer
8
Tiyatro oyunları
Yıl Oyun Rol Notlar
2010 Sürç-i Lisan Etti-isek Affola[kaynak belirtilmeli]
Tiyatro Ahali
2021 Romeo ve Juliet[3]
Juliet Dijital Sahne, Tiyatro Kintsugi
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