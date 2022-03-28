Hande Ataizi Kimdir? Hande Ataizi Kaç Yaşında?



Hande Ataizi Kimdir?



Hande Ataizi sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Camdaki Kız dizisinde Cana karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Ataizi, Oscar Ödül Tören’inde yaşanan tokat skandalının ardından yeniden gündeme geldi. Birçok kişi tarafından sık sık aratılanvehakkında cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Hande Ataizi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Oscar Ödül Töreni’nde yaşanan tokat skandalının ardından Hande Ataizi yeniden gündeme geldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk olarak 1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar filmiyle tanınmaya başlamıştır. Cem Davran ile birlikte katıldığı İki Kere Kiki programında Sevda Demirel tarafından kendisine tokat atılması oldukça gündeme gelmişti. Ayrıca burun estetiğini gazetecilerden saklamak istemesiyle tuvalet penceresine sıkışması Türk magazinine bomba gibi oturmuştu. Birçok projede ve filmde yer alan Hande Ataizi TNT’de 2011 yılında Dest-i İzdivaç’ı sunmuştur. Son olarak Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandırmasıyla oldukça beğeni topladı. Hande Ataizi projeleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;SinemaYıl Yapım Rol Yönetmen2010 Dersimiz: AtatürkSabiha Gökçen (küçüklüğü)Hamdi Alkan2011 Çınar AğacıPelin Handan İpekçi2013 Arkadaşım MaxMelda Murat Şeker2018 Hürkuş: Göklerdeki KahramanSelin Kudret Sabancı2022 Hayat Hicran Zeki DemirkubuzTelevizyon2008 1 Kadın 1 ErkekZeynep (çocukluğu) Leyla Yaman1 (98.bölüm)Bez BebekOyuncak Nergis Serpil Kutça1 (53.bölüm)2009-2011 PapatyamGonca Bora Tekay1-1212012 Zil ÇalıncaDuygu Yağız Alp Akaydın1-40Zil Çalınca AvıMiray Kerem Çakıroğlu2012-2013 Merhaba HayatDünya Kerem Çakıroğlu1-102013-2015 MedcezirBeren BeyliceAli Bilgin1-772016-2018 Vatanım SensinHilalTaylan Biraderler1-592018-2019 Bir Litre GözyaşıCihan Yürekli Serhat Şahin1-152022- Kara TahtaIrmak Ender Mıhlar1-İnternetYıl Yapım Rol Platform Yönetmen Bölüm2019-2020 Hakan: MuhafızKahin NetflixGökhan Tiryaki1 (18.bölüm)2020- günümüz SaygıHelen Altuğ (Çözer) BluTVAli Taner Baltacı Ender Mıhlar162022 Kuş UçuşuAslı NetflixDeniz YorulmazerTiyatro oyunlarıYıl Oyun Rol Notlar2010 Sürç-i Lisan Etti-isek Affola[kaynak belirtilmeli]Tiyatro Ahali2021 Romeo ve Juliet[3]Juliet Dijital Sahne, Tiyatro KintsugiReklamlar• Torku Konya Şeker• Tetra Pak• İstikbal• Renault Kangoo• Pınar• LC Waikiki• Pantene• Trendyol• Cheetosvesoruları birçok kişi tarafından merak edildi. Konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.