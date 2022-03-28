ABD Panama Maçı Ne Zaman? ABD Panama Maçı Saat Kaçta?
ABD Panama maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ABD Panama maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, ABD Panama maçı ne zaman? ABD Panama maçı saat kaçta? ABD Panama maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
ABD Panama maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ABD Panama maçı ne zaman ve ABD Panama maçı saat kaçta soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok futbolsever araştırmalarını hızlandırdı. 2022 Dünya Kupası Eleme maçı kapsamında oynanacak karşılaşma için iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Birçok kişi tarafından aratılan ABD Panama maçı ne zaman ve ABD Panama maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
ABD Panama Maço Ne Zaman?
ABD Panama maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ABD Panama maçı ne zaman sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok futbolsever arama motorlarına yöneldi. 2022 Dünya Kupası Eleme ABD Panama maçı 28 Mart Pazartesi günü saat 02.00’da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport Plus ekranından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Birçok futbolsever tarafından merak edilen konulardan biri de bugün hangi maçlar var sorusu oldu. Bu nedenle karşılaşmaları yakından takip etmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Süper Lig maçlarının yanı sıra oynanacak diğer karşılaşmalar da sık sık merak ediliyor. Özellikle 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak maçlar futbolseverlerin ilgisini çekti. Süper Lig için de 31. Haftanın yaklaşmasıyla taraftarlar maç takvimi hakkında araştırmalara başladı. İşte oldukça merak edilen 28 Mart maç programı ve 31. Hafta takvimi şu şekilde sıralanabilir;
00:00
Sacramento Republic - FC Tulsa
ABD USL Championship
/
00:05
El Salvador - Kanada
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
02:00
ABD - Panama
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
02:05
Honduras - Meksika
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
02:30
Atlanta United 2 - Charleston
ABD USL Championship
/
02:30
Rio Grande - San Antonio
ABD USL Championship
/
21:00
Karadağ - Yunanistan
Hazırlık Maçı
/
21:45
Fransa - Kuzey İrlanda
U21 Hazırlık Maçı
/
22:00
Las Palmas - Leganes
İspanya La Liga 2
Süper Lig 31. Hafta Maçları
2 Nisan Cumartesi
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)
3 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
4 Nisan Pazartesi
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)
ABD Panama maçı ne zaman ve ABD Panama maçı saat kaçta sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili olarak birçok gelişmeden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.