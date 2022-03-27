Baba Vanga'nın Putin kehaneti ortaya çıktı!

Baba Vanga 2022 kehanetlerini duyanın ağzı bir karış açık kalacak. Dünyayı sarsan pek çok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga'nın 2022 yılı için ön gördüğü kehaneler bir bir ortaya çıktı. İngiliz medyasının şok iddiası çok su götürür cinsten. Her söylediği bir bir çıkan kahin Baba Vanga'nın Putin hakkında da bir kehaneti olduğunu biliyor muydunuz?

Dünyanın gözü kulağı birinci ayını geride bırakan Ukrayna - Rusya savaşında.



Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş can almaya devam ederken İngiliz basınından ilginç bir iddia geldi.



Daily Mirror, Bulgar Kahin Baba Vanga'nın Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili kehanetini sayfasına taşıdı.



Yazar Valentin Sidorov'un iddialarına yer verilen habere göre, Baba Vanga Putin ve Rusya ile ilgili şu kehanetlerde bulundu;



'Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesi kalacak. Vladimir'in görkemi, Rusya'nın görkemi.'



Sidorov'a göre, Baba Vanga'nın kehanetleri arasında Putin'in 'dünyanın efendisi' olacağı da yer alıyor.



PEK ÇOK OLAYI BİLMİŞTİ

İkiz Kuleler saldırı, Brexit, IŞİD'in yükselişi gibi pek çok önemli olayı tahmin eden Baba Vanga isimli ünlü kör mistiğin 2018 için de iki önemli tahmini bulunuyor. 1996 yılında ölen Bulgar kadın, hayatını kaybetmeden önce 51. yüzyıla kadar pek çok tahminde bulunmuştu.





1996'da öldüğünde 85 yaşında olan Baba Vanga, pek çok doğal felaketi ve küresel çapta etkisi olan olayları önceden bildiğine inanıldığı için pek çok komplo teorisyeni arasında oldukça popüler bir figür.



2022 KEHANETLERİ

Baba Vanga'nın 2022 yılı tahminleri ise hem İngiltere hem de ABD basınında geniş yer buldu ve yorumlandu. Buna göre 2022'de Dünya'yı pek parlak şeyler beklemiyor. Bulgar kahin Baba Vanga 2022 kehanetleriyle de gündemde. 'Balkanlar'ın Nostradamus'u' Baba Vanga 2022 yılında Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü.







