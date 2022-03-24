Mahmut Tuncer Kimdir? Mahmut Tuncer Kaç Yaşında?

Mahmut Tuncer Kimdir?



Mahmut Tuncer Evli Mi?



Mahmut Tuncer birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. İbo Show’a konuk olmasının ardından başarılı sanatçı hakkında araştırmalar hızlandı. Türküleriyle ve enerjisiyle Türk halkının oldukça sevdiği sanatçılar arasında bulunmaktadır.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Mahmut Tuncer birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Mahmut Tuncer 5 Mayıs 1961 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Çocukluktan beri futbolla oldukça yakından ilgilenmiştir. 1979 yılında İbrahim Tatlıses’in Urfa’nın Kurtuluşu nedeniyle sahne alacağı gece sahneye çıkmaması üzerine Mahmut Tuncer onun yerine çıkarak şarkı söylemiştir. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi isimlerin menajeri Mehmet Ali Yanıkoğlu ile tanıştıktan sonra hayatı değişmiştir. Ankara’ya giderek 1979 senesinde TRT Radyosu sınavlarını kazanarak birinci olmuştur. 1980 yılında ise Uyandım Sabah isimli ilk albümünü çıkarmıştır. 200 senesinde ise Flash TV ekranlarında eğlence programı sunarak oldukça sevilen isimler arasında aldı. Mahmut Tuncer filmleri ve albümleri ise şu şekilde sıralanabilir;Yeter (1980)Yar Yüreğim Yar (1982)Sevdim Seni (1983)Sen Ağlama (Raks) (1987)Nazlana Nazlana (1991)Muhtar Emmi (1993)Milcano (1995)Meleğim (1997)Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)Kalbimde Sen (2000)Kaderim Ağlıyor (2001)Cenderme (2002)Hıyriye (2003)Hediye (2004)Hasretim (2003)Bileydim (2006)Bu Nasıl Sevda (2011)Mahmut Tuncer (2013)Ankara (2013)Zalim Orta Dünya (2015)Lo by Mahmut Tuncer (2018)Hep Yek 3 (2019)Sinyalciler (2017)Yeşil Deniz[3] (2015)Fırıldak Ailesi (2014)Üç Kağıtçılar (2008)Umutlara Güneş Doğsun (2005)Tel Örgü (1995)Mutsuzlar (1990)Yabancı (1988)Yeter (1988)Vahşiler (1987)Muhteşem Urfalı (1987)Sevda (1986)Garip (1986)Veda Türküsü (1986)Kader Böyle İstedi (1986)Gizli Yara (1985)Sensiz Yaşayamam (1985)Uç Güzel Güvercinim (1984)Feryat (1983)İkimiz de Sevdik (1983)Can Kurban (1983)Ağlayan Gülmedi mi? (1982)Milcan (1981)Birçok kişisorusunun cevabını oldukça merak ediyor. Bu nedenle konuyla ilgili birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Mahmut Tuncer, Işıl Tuncer ile evlidir. Bu evlilikten Gizem Tuncer, Pınar Tuncer, Umut Tuncer, Fırat Tuncer isminde 4 çocuğu bulunmaktadır.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı olaydan anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.