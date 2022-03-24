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HDP'li Gergerlioğlu'nun yalanını valilik video ile patlattı!

Sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propaganda ve algı oyunlarına destek veren Ömer Faruk Gergerlioğlu yine bir yalanla gündeme geldi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediğini iddia etti. Gergerlioğlu'nun iddiası Van Valiliği tarafından yalanlandı.

Ekleme: 24.03.2022 - 09:14 Güncelleme: 24.03.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yalanını ortaya attı.

Gergerlioğlu, "Türkiye bir utancı daha yaşadı! Van F'de şüpheli bir şekilde ölen "kalp krizi"denen 20 yaşındaki Kürt siyasi mahpus Şervan Can Güder'e cenaze aracı verilmedi. Oysa o devletin cezaevinde ölmüştü! " Size yok" dendi! Bu insanlık dışı işlere niye imza atıyorsunuz?" ifadelerini kullanarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketledi.

HDP'li Gergerlioğlu'nun yalanını valilik video ile patlattı!

VALİLİKTEN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NA YALANLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönünde paylaşım yaptığı belirtildi.

HDP'li Gergerlioğlu'nun yalanını valilik video ile patlattı!

Güder'in hayatını kaybetmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracının, F Tipi Cezaevi morgundan cenazeyi alarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevkini gerçekleştirdiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cenazenin otopsi yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için aile talep etmemesine rağmen, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı tahsis edilmiştir. Güder'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumundan Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi morguna teslim edilmiş, bu nakil sırasında da video kaydı alınmıştır. Yapılan bu asılsız paylaşımın tamamen olumsuz algı yaratmak amaçlı olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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