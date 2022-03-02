2 Mart 2022 Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Akşam Hangi Maçlar Var?
2 Mart maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2 Mart 2022 bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Peki, 2 Mart bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar oynanacak? 2 Mart maç takvimi nasıl? İşte merak edilenler...
2 Mart itibariyle evde maç keyfi yapmak isteyen birçok kişi araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında 2 Mart 2022 bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Süper Lig heyecanı devam ederken diğer liglerde oynanacak maçlar da yakından takip ediliyor. 2 Mart bugün hangi maçlar var ve 2 Mart maç takvimi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
2 Mart Çarşamba Bugün Hangi Maçlar Var?
2 Mart Çarşamba maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar oynanacak sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak arama motorlarına yönelen vatandaşlar bugün yer alacak karşılaşmaları araştırmaya başladı. İşte 2 mart maç takvimi;
11:05
Melbourne City - Perth Glory
Avustralya A Ligi
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
13:00
Jeonbuk - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Kawasaki Frontale - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Daegu - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Yokohama Marinos - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:30
Boluspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
AZ Alkmaar - Juventus
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
16:00
Midtjylland - Benfica
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Sivasspor - Karagümrük
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final
A Spor
17:00
Liverpool - Genk
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Radomlje - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Dinamo Kiev - Sporting
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
18:30
Zilina - Salzburg
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
19:30
Mura - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sion - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Beşiktaş - Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final A Spor
20:30
Hamburg - Karlsruhe
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30
Hannover - Leipzig
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor HD, Spor Smart
20:30
Frosinone - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Lecce - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Monza - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Pisa - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Reggina - Vicenza
İtalya Serie B
. Bilyoner TV
20:30
Spal - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:45
Standard Liege - Beerschot
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:15
Luton Town - Chelsea
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 2
22:30
Kilmarnock - Raith
İskoçya Challenge Cup Yarı Final
Yayın yok
22:30
Southampton - West Ham
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 3
22:30
Luzern - FC Zurich
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
22:45
Club Brugge - KAA Gent
Belçika Kupasi Yarı Final
Tivibu Spor, Bilyoner TV
22:45
Celtic - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Dundee FC - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Hearts - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Livingston - Dundee United
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
Motherwell - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:45
St.Johnstone - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Bochum - Freiburg
Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final
Smart Spor 2, Spor Smart 2
23:00
Mallorca - Real Sociedad
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00
Real Madrid - Atletico Madrid
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
23:00
Fiorentina - Juventus
İtalya Kupası Yarı Final
TRT Spor, Bilyoner TV
23:15
Liverpool - Norwich City
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 5
23:15
Nantes - Monaco
Fransa Kupası Yarı Final
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:30
Valencia - Athletic Bilbao
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final
Tivibu Spor 4