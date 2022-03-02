2 Mart 2022 Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Akşam Hangi Maçlar Var?

2 Mart maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2 Mart 2022 bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Peki, 2 Mart bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar oynanacak? 2 Mart maç takvimi nasıl? İşte merak edilenler...

2 Mart Çarşamba Bugün Hangi Maçlar Var?



2 Mart itibariyle evde maç keyfi yapmak isteyen birçok kişi araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında 2 Mart 2022 bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Süper Lig heyecanı devam ederken diğer liglerde oynanacak maçlar da yakından takip ediliyor. 2 Mart bugün hangi maçlar var ve 2 Mart maç takvimi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar oynanacak sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak arama motorlarına yönelen vatandaşlar bugün yer alacak karşılaşmaları araştırmaya başladı. İşte11:05Melbourne City - Perth GloryAvustralya A LigiBein Sports beIN Connect, Bilyoner TV13:00Jeonbuk - PohangGüney Kore K-LeagueBilyoner TV13:00Kawasaki Frontale - UrawaJaponya J.LeagueBilyoner TV13:30Daegu - Gimcheon SangmuGüney Kore K-LeagueBilyoner TV13:30Yokohama Marinos - Vissel KobeJaponya J.LeagueBilyoner TV14:30Boluspor - TuzlasporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 116:00AZ Alkmaar - JuventusUEFA Gençlik LigiUEFA.tv16:00Midtjylland - BenficaUEFA Gençlik LigiUEFA.tv17:00Sivasspor - KaragümrükZiraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek FinalA Spor17:00Liverpool - GenkUEFA Gençlik LigiUEFA.tv17:00Radomlje - Tabor SezanaSlovenya 1. LigiBilyoner TV18:00Dinamo Kiev - SportingUEFA Gençlik LigiUEFA.tv18:30Zilina - SalzburgUEFA Gençlik LigiUEFA.tv19:30Mura - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV20:00Sion - FC Lausanneİsviçre Süper LigiBilyoner TV20:30Beşiktaş - KayserisporZiraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final A Spor20:30Hamburg - KarlsruheAlmanya Kupası DFB Pokal Çeyrek FinalSmart Spor 2, Spor Smart 220:30Hannover - LeipzigAlmanya Kupası DFB Pokal Çeyrek FinalSmart Spor HD, Spor Smart20:30Frosinone - Cosenzaİtalya Serie BBilyoner TV20:30Lecce - Ascoliİtalya Serie BBilyoner TV20:30Monza - Parmaİtalya Serie BBilyoner TV20:30Pisa - Crotoneİtalya Serie BBilyoner TV20:30Reggina - Vicenzaİtalya Serie B. Bilyoner TV20:30Spal - Cittadellaİtalya Serie BBilyoner TV20:45Standard Liege - BeerschotBelçika Pro LeagueBilyoner TV22:15Luton Town - Chelseaİngiltere FA CupTivibu Spor 222:30Kilmarnock - Raithİskoçya Challenge Cup Yarı FinalYayın yok22:30Southampton - West Hamİngiltere FA CupTivibu Spor 322:30Luzern - FC Zurichİsviçre Süper LigiBilyoner TV22:45Club Brugge - KAA GentBelçika Kupasi Yarı FinalTivibu Spor, Bilyoner TV22:45Celtic - St.Mirrenİskoçya Premier LigBilyoner TV22:45Dundee FC - Hibernianİskoçya Premier LigBilyoner TV22:45Hearts - Aberdeenİskoçya Premier LigBilyoner TV22:45Livingston - Dundee Unitedİskoçya Premier LigBilyoner TV22:45Motherwell - Ross Countryİskoçya Premier LigBilyoner TV22:45St.Johnstone - Glasgow Rangersİskoçya Premier LigS Sport Plus, Bilyoner TV22:45Bochum - FreiburgAlmanya Kupası DFB Pokal Çeyrek FinalSmart Spor 2, Spor Smart 223:00Mallorca - Real Sociedadİspanya La LigaSmart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV23:00Real Madrid - Atletico MadridUEFA Gençlik LigiUEFA.tv23:00Fiorentina - Juventusİtalya Kupası Yarı FinalTRT Spor, Bilyoner TV23:15Liverpool - Norwich Cityİngiltere FA CupTivibu Spor 523:15Nantes - MonacoFransa Kupası Yarı FinalBein Sports 2, Bilyoner TV23:30Valencia - Athletic Bilbaoİspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı FinalTivibu Spor 4