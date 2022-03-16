Brighton - Tottenham maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Brighton - Tottenham maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Brighton - Tottenham maçı ne zaman? Brighton - Tottenham maçı saat kaçta? Brighton - Tottenham maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler....

Brighton - Tottenham Maçı Ne Zaman?



Bugün Hangi Maçlar Var?



Brighton - Tottenham maçı birçok futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. İki takımın da hazırlıklara başlamasının ardından maç hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. İngiltere Premier Lig’i ülkemizde Süper Lig’in ardından oldukça ilgiyle takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Brighton - Tottenham maçı ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle maç hakkında birçok detay merak edildi. En sık aratılanlar arasında isesorusu yer aldı. Karşılaşma bugün 22.30’da başlayacak. S Sport 2 kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.Bugün oynanacak maçlar da futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. İşte 16 Mart maç takvimi;06:06 Monterrey – Juarez Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner10:30 Domenec Torrent Basın Toplantısı GS TV11:00 Galatasaray Antrenman GS TV11:35 Adelaide United – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 412:00 Kasımpaşa – Galatasaray TFF Elit U19 Ligi GS TV13:00 Gwangju – Seoul E Land Güney Kore 2.Ligi Bilyoner13:00 Jeonnam Dragons – Bucheon Güney Kore 2.Ligi Bilyoner13:30 Anyang – Busan Güney Kore 2.Ligi Bilyoner16:00 PSG – Salzburg UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv18:30 B.Dortmund – Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv19:00 BC Siauliai – Jonava Litvanya A Lyga Bilyoner19:15 Xavi Basın Toplantısı20:00 Banga – Zalgiris Vilnius Litvanya A Lyga Bilyoner20:15 Barcelona Antrenman GS TV20:30 Mainz – B.Dortmund Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4, Bein Sports 220:30 Ascoli – Pisa İtalya Serie B Bilyoner20:30 Cremonese – Pordenone İtalya Serie B Bilyoner20:30 Perugia – Spal İtalya Serie B Bilyoner20:45 Lierse – Westerlo Belçika 1. B Ligi Bilyoner21:00 Riteriai – Suduva Litvanya A Lyga Bilyoner22:30 Brighton – Tottenham İngiltere Premier Lig S Sport 2, S Sport Plus22:45 Millwall – Huddersfield İngiltere Championship Bein Sports 222:45 Coventry – Hull City İngiltere Championship Yayın Yok23:00 Juventus – Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Exxen,CBC Sport23:00 Lille – Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Exxen, cbcsport.tv23:15 Arsenal – Liverpool İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sportvesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili olarak güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.