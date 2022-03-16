Brighton - Tottenham Maçı Ne Zaman? Brighton - Tottenham Maçı Saat Kaçta?
Brighton - Tottenham maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Brighton - Tottenham maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Brighton - Tottenham maçı ne zaman? Brighton - Tottenham maçı saat kaçta? Brighton - Tottenham maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler....
Brighton - Tottenham maçı birçok futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Brighton - Tottenham maçı ne zaman ve Brighton - Tottenham maçı saat kaçta sorusu yer alıyor. İki takımın da hazırlıklara başlamasının ardından maç hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. İngiltere Premier Lig’i ülkemizde Süper Lig’in ardından oldukça ilgiyle takip ediliyor. Brighton - Tottenham maçı ne zaman ve Brighton - Tottenham maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Brighton - Tottenham Maçı Ne Zaman?
Brighton - Tottenham maçı ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle maç hakkında birçok detay merak edildi. En sık aratılanlar arasında ise Brighton - Tottenham maçı ne zaman sorusu yer aldı. Karşılaşma bugün 22.30’da başlayacak. S Sport 2 kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar da futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de bugün hangi maçlar var sorusu oldu. İşte 16 Mart maç takvimi;
06:06 Monterrey – Juarez Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
10:30 Domenec Torrent Basın Toplantısı GS TV
11:00 Galatasaray Antrenman GS TV
11:35 Adelaide United – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 4
12:00 Kasımpaşa – Galatasaray TFF Elit U19 Ligi GS TV
13:00 Gwangju – Seoul E Land Güney Kore 2.Ligi Bilyoner
13:00 Jeonnam Dragons – Bucheon Güney Kore 2.Ligi Bilyoner
13:30 Anyang – Busan Güney Kore 2.Ligi Bilyoner
16:00 PSG – Salzburg UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv18:30 B.Dortmund – Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv
19:00 BC Siauliai – Jonava Litvanya A Lyga Bilyoner
19:15 Xavi Basın Toplantısı
20:00 Banga – Zalgiris Vilnius Litvanya A Lyga Bilyoner
20:15 Barcelona Antrenman GS TV
20:30 Mainz – B.Dortmund Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4, Bein Sports 2
20:30 Ascoli – Pisa İtalya Serie B Bilyoner
20:30 Cremonese – Pordenone İtalya Serie B Bilyoner
20:30 Perugia – Spal İtalya Serie B Bilyoner
20:45 Lierse – Westerlo Belçika 1. B Ligi Bilyoner
21:00 Riteriai – Suduva Litvanya A Lyga Bilyoner
22:30 Brighton – Tottenham İngiltere Premier Lig S Sport 2, S Sport Plus
22:45 Millwall – Huddersfield İngiltere Championship Bein Sports 2
22:45 Coventry – Hull City İngiltere Championship Yayın Yok
23:00 Juventus – Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Exxen,CBC Sport
23:00 Lille – Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Exxen, cbcsport.tv
23:15 Arsenal – Liverpool İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport
Brighton - Tottenham maçı ne zaman ve Brighton - Tottenham maçı saat kaçta sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili olarak güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.