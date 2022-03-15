Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'psikopat' demesiyle tanınan ünlü Rus modelin acı sonu!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor.Ukrayna'ya yönelik işgal emri veren Rusya Devlet Başkanı Putin, başta dünya ülkeleri olmak üzere kendi ülkesinden de büyük eleştiri alıyor.GEÇTİĞİMİZ YIL 'PSİKOPAT' DEMİŞRusya'da ikamet eden 23 yaşındaki model Gretta Vedler de geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileri ve 'O bir psikopat' sözleri nedeniyle çok konuşulmuştu.2021 YILI OCAK AYINDA KAYBOLDUGenç model, Ocak 2021 yılında sır bir şekilde kaybolduktan sonra bir daha bulunamadı.Vedler hakkındaki üzücü haberi ise önceki gün geldi.Vedler'in erkek arkadaşının ihbarı üzerine, genç model Lipetsk'te 400 kilometre uzaklıkta bir ormanda bavulun içinde ölü olarak bulundu.PUTİN'LE İLİŞKİSİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTIDiğer yandan genç kızın, kim ve kimler tarafından öldürüldüğü de merak edilmeye başlandı.Ekipler tarafından konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, genç modeli öldürenlerin daha farklı bir amaç güttüğünü ve olayın Putin'le ilgili olma ihtimalinin gerçekçi görülmediği belirtildi.Polisler, araştırmaların genişletilmesi üzerine, genç model Vedler'i, erkekarkadaşı Dmitry Korovin'in öldürdüğünü tespit etti.Cinayet nedeni henüz bilinmiyor.KORKUNÇ İTİRAF: 3 GÜN BOYUNCA...Korovin ifadesinde, kız arkadaşını öldürdükten sonra cesedini yeni aldığı bir bavula koyduğunu ve otel odasında cansız bedeniyle üç gün boyunca yattığını söyledi.Dedektiflere yaptığı açıklamada Korovin, kız arkadaşının hâlâ yaşadığını inandırmak için Gretta'nın sosyal medya hesabından fotoğraflar ve gönderiler paylaşmaya devam ettiğini açıkladı.Dmitry KorovinGretta'nın öldürülmeden bir ay önce, 2021 Ocak'ında sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ölümüyle ilgili görülmese de günümüzde yaşananlar dikkate alındığında son derece çarpıcı.