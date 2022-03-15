Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'psikopat' demesiyle tanınan ünlü Rus modelin acı sonu!
Rusya'nın batı kesiminde bulunan Lipetsk'te ikamet eden ve geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Putin'e "Psikopat" demesiyle tanınan ünlü model Gretta Vedler, ormanlık alanda bavula tıkılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme gerçekleştiren ekipler, genç modelin erkek arkadaşı Dmitry Korovin tarafından öldürüldüğünü belirledi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Ukrayna'ya yönelik işgal emri veren Rusya Devlet Başkanı Putin, başta dünya ülkeleri olmak üzere kendi ülkesinden de büyük eleştiri alıyor.
GEÇTİĞİMİZ YIL 'PSİKOPAT' DEMİŞ
Rusya'da ikamet eden 23 yaşındaki model Gretta Vedler de geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileri ve 'O bir psikopat' sözleri nedeniyle çok konuşulmuştu.
2021 YILI OCAK AYINDA KAYBOLDU
Genç model, Ocak 2021 yılında sır bir şekilde kaybolduktan sonra bir daha bulunamadı.
Vedler hakkındaki üzücü haberi ise önceki gün geldi.
Vedler'in erkek arkadaşının ihbarı üzerine, genç model Lipetsk'te 400 kilometre uzaklıkta bir ormanda bavulun içinde ölü olarak bulundu.
PUTİN'LE İLİŞKİSİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan genç kızın, kim ve kimler tarafından öldürüldüğü de merak edilmeye başlandı.
Ekipler tarafından konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, genç modeli öldürenlerin daha farklı bir amaç güttüğünü ve olayın Putin'le ilgili olma ihtimalinin gerçekçi görülmediği belirtildi.
Polisler, araştırmaların genişletilmesi üzerine, genç model Vedler'i, erkekarkadaşı Dmitry Korovin'in öldürdüğünü tespit etti.
Cinayet nedeni henüz bilinmiyor.
KORKUNÇ İTİRAF: 3 GÜN BOYUNCA...
Korovin ifadesinde, kız arkadaşını öldürdükten sonra cesedini yeni aldığı bir bavula koyduğunu ve otel odasında cansız bedeniyle üç gün boyunca yattığını söyledi.
Dedektiflere yaptığı açıklamada Korovin, kız arkadaşının hâlâ yaşadığını inandırmak için Gretta'nın sosyal medya hesabından fotoğraflar ve gönderiler paylaşmaya devam ettiğini açıkladı.
Dmitry Korovin
Gretta'nın öldürülmeden bir ay önce, 2021 Ocak'ında sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ölümüyle ilgili görülmese de günümüzde yaşananlar dikkate alındığında son derece çarpıcı.