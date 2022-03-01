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İngiliz genç, Ukrayna'da kalan ailesi için savaşın ortasına daldı!

Savaşın soğuk yüzü herkes için ürkütücü ancak kendisi Londra'dayken eşi ve küçük oğlu Ukrayna'da kalan bir baba için bu daha da katlanılmaz. Ailesi savaşın ortasında kalan adam, yaptıklarını an an paylaşıyor. Detaylar ise okuyanların yüreklerini ağızlarına getirecek cinsten.

İngiliz genç, Ukrayna'da kalan ailesi için savaşın ortasına daldı!
Ekleme: 1.03.2022 - 09:39 Güncelleme: 1.03.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
İngiliz genç, Ukrayna'da kalan ailesi için savaşın ortasına daldı!
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, geçtiğimiz günlerde Rus işgaline karşı Ukraynalıların yanında savaşmaya gönüllü olan İngilizleri destekleyeceğini açıklamıştı. Bu sözlerin ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu ve ölüme yol açabileceğini belirterek İngilizlerin savaşa katılmak için Ukrayna'ya gitmemelerini söylemişti. Rus güçlerinin şehirleri bombalamaya devam etmesiyle süren kanlı çatışma devam ederken, ailesi için her şeyi göze alan adamın hikâyesi ise duyanları şoke etti.

İnsanın sevdiği için yapamayacağı hiçbir şey yok, özellikle de ailesi için. Ian Umney de ailesinin çaresizliğine sessiz kalamadı. Londra'da İngilizce öğretmeni olan Ian Umney'in karısı ve küçük oğlu, savaşın göbeğinde Ukrayna'da kaldı. Ian Umney, Rus işgalinin ortasında Ukrayna'da mahsur kalan karısını ve oğlunu kurtarmak için tek kişilik bir görev başlattı. Eşini ve küçük oğlunu kurtarmak için savaşın göbeğine Ukrayna'ya giden baba Ian Umney, her ne olursa olsun ailesiyle yeniden bir araya gelme umudunda olduğunu söyledi. Umney, Ukrayna'ya gitmeden önce yolculuğunu sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

İngiliz genç, Ukrayna'da kalan ailesi için savaşın ortasına daldı!

'KARIMI VE OĞLUMU KURTARMAK İÇİN GİDİYORUM'

Ian Umney, TikTok'ta eşyalarıyla dolu askeri çantasıyla birlikte yolculuğa çıkmaya hazırlandığı bir video yayınladı. Yayınladığı videoya şu notları düşmüştü: 'Karımı ve oğlumu kurtarmak için Ukrayna'ya gidiyorum. Her şeyi topladım, oraya daha fazlasını götüremeyeceğim.'

'ÖNEMLİ EŞYALARA İHTİYACIM VAR'

Genç adam sözlerine şöyle devam etti: 'Ufak bir çanta almaya karar verdim çünkü yurt dışına giden bir İngiliz olarak en önemli şeylere ihtiyacım var; çay ve bir fincan. Ve günlük eşyalarım var, şarj aletleri, sigaralar ve diğer şeyler... Ancak evet, gitmeye hazırım. Havaalanına gidiyorum. Ne olduğunu size aktaracağım.'

İngiliz genç, Ukrayna'da kalan ailesi için savaşın ortasına daldı!

'UKRAYNA SINIRINDAYKEN...'

Ian Umney daha sonra Polonya Krakow'a uçmak için Manchester Havaalanı'na gitti. Başka bir gönderisinde ise 'Manchester Havaalanı'nda kapıya, ardından Krakow'a giden uçağa biniyorum. Yapmak istediğim bir sonraki güncelleme, Krakow'a girebilirsem WiFi'ye bağlanabilir ve herkese orada olduğumu bildirebilirim. Ancak esas olarak bu, ben Ukrayna sınırındayken olacak. Size o zaman haber vereceğim' diye ekledi.

'PUTİN TARAFINDAN TEHDİT EDİLMESİNİ İZLEYEMEM'

Umney en son videosunu dün sabah bir otobüs gibi görünen araçla sınırı geçip Ukrayna'ya girerken yayınladı. 'Dün gece Ukrayna'ya başarılı bir şekilde girdim ve Şimdi Lviv'in eteklerine yaklaşıyoruz' şeklinde de duyurusunu yaptı.

Ian Umney son olarak Facebook'ta şunları yazdı: “Eşim ve oğlum Ukrayna'dayken burada oturamam ve Ukrayna'nın özgürlüğünün ve güvenliğinin Putin tarafından tehdit edilmesini izleyemem. Dört gün stres, kırgınlık, incinme ve öfke yaşadım ama şimdi çantamı topladım, planladım, mektuplarımı yazdım. Artık her ne şekilde olursa olsun ailemle yeniden bir araya gelme yolundayım. Lütfen Ukrayna'yı ve ihtiyacı olanları desteklemeye devam edin. Gelişmeleri paylaşacağım. Hepinizi seviyorum. Güvende olacağım. Güçlü dur Ukrayna! Ukrayna'ya zafer.'
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