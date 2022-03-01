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Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Envantere girmesi ile Türkiye’nin ilk helikopterli çıkartma gemisi olacak.

Ekleme: 1.03.2022 - 12:19 Güncelleme: 1.03.2022 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı
Sedef Tersanesi Savunma Sanayii Projeleri Müdürü M. Selim Buldanoğlu, Türkiye'nin amfibi harekat kabiliyetlerini arttırmak için başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi projesinde inşası biten ANADOLU'nun deniz testlerine başladığını açıkladı. Envantere girmesiyle “Türk Donanması'nın Amiral Gemisi” unvanını TCG Kemalreis fırkateyninden devralacak. Sedef Tersanesi tarafından inşa edilen gemi, tasarım olarak İspanyol Juan Carlos sınıfını baz alıyor. Geminin inşası konusunda Sedef Tersanesi İspanyol Navantia tersanesiyle ortak çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 17 Aralık 2021 günü konuk olduğu CNN Türk'te düzenlenen Akıl Çemberi programında TCG Anadolu'nun Deniz kuvvetlerine teslim edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada TCG Anadolu'nun inşa faaliyetleri kapsamında ince işlerin kaldığını ve 2022 yılı sonuna kadar geminin teslim edileceğini açıklamıştı. İsmail Demir, hedeflenen takvimin; 2019 yılında gemide meydana gelen yangın, pandemi sürecindeki mevcut çalışma şartları ve benzeri sebeplerden etkilendiğini eklemişti.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu

Bittiği zaman Türk Donanması'nın tonaj ve boyut olarak en büyük gemisi olacak olan ANADOLU'da bir çok yerli sistemin kullanılması bekleniyor. Hava gücü olarak ATAK-2 projesinin deniz platformları için bir versiyonu üzerinde çalışılıyor ancak proje tamamlanana kadar Kara Kuvvetleri'nden, Deniz Kuvvetleri'ne transfer edilen 10 adet AH-1W taarruz helikopterlerinin gemide konuşlandırılması bekleniyor.

LHD Anadolu için inşa edilen mekanize çıkarma gemisinin en son aktarılan bilgilere göre denize indirildiği öğrenilmişti. FNSS ZAHA için de test süreci devam etmekte. Gemi mevcudiyetinde kullanılması beklenen insansız hava ve deniz platformlarında ise henüz bir gelişme açıklanmadı.
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