Yıldız Asyalı Kimdir? Yıldız Asyalı Kaç Yaşında?
Yıldız Asyalı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Yıldız Asyalı kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında? Yıldız Asyalı babası kim? İşte detaylar....
Son zamanlarda sık sık ismi geçen Yıldız Asyalı hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Yıldız Asyalı kimdir ve Yıldız Asyalı kaç yaşında soruları yer alıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde yer alan bu isim özellikle Arda Kural ile anılıyor. Yıldız Asyalı kimdir ve Yıldız Asyalı kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Yıldız Asyalı Kimdir?
Yıldız Asyalı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda eski rol arkadaşı Arda Kural ile gündeme gelen oyuncu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında Yıldız Asyalı kimdir ve Yıldız Asyalı kaç yaşında soruları yer alıyor. 26 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Asyalı İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Müziğe oldukça ilgili olan Yıldız Asyalı piyano çalmayı da beş yaşında öğrendi. 15 yaşında ise birçok dizi ve filmde yer almıştır. 23 Kasım 2015 tarihinde Emre Vatansever ile dünya evine girdi. Ayşe Mira isimli bir kız çocuğuna sahip olan çift 2017 yılında boşandı. 30 Haziran 2020 yılında ise yönetmen Kerem Saka ile evlenmiştir.
1998-2001 Eyvah Babam
Ece
Eyvah Kızım Büyüdü
Ece
2001 Çifte Bela
Hakikat
2002 Yıldızların Altında
Nilgün
2003-2006 Hayat Bilgisi
Rüya Şahiner
2004 Avrupa Yakası
Esra / Özlem Konuk oyuncu
2006 Daha Neler
Pınar
Aşkın Dansı - Sevgi Emektir
Saliha Sinema filmi
Şarkılar Susmasın
2007 Yasak Elma
Esra
Şöhret Okulu
2008 Pulsar
Hazan
2009-2010 Kahve Bahane
Jale
Adab-ı Muaşeret
Zeynep Sinema filmi
2011 Akasya Durağı
Melda Konuk oyuncu
2014 Asayiş Berkemal
Ceyda Tekineli
2016 Hayat Bazen Tatlıdır
2017-2019 Elif
Rana Yardımcı oyuncu
2020 Mucize Doktor
Sibel Hanım Fox Tv 28. Bölüm Konuk Oyuncu
Yıldız Asyalı Babası Kim?
Yıldız Asyalı babası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Yıldız Asyalı babası kim sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle Hayat Bilgisi dizisinde Rüya karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı hakkında detaylar merak ediliyor. Özellikle Rüştü Asyalı’nın soy isim benzerliği nedeniyle babası zannedilmesi üzerine “Kendisi sadece çok saygı duyduğum mesleki büyüğümdür. Aramızda herhangi bir kan bağı yok” açıklamasında bulundu. Yıldız Asyalı’nın babası Ümit Asyalı’dır.
Yıldız Asyalı kimdir ve Yıldız Asyalı kaç yaşında sorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.