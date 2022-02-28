Yıldız Asyalı Kimdir? Yıldız Asyalı Kaç Yaşında?

Yıldız Asyalı Kimdir?



Yıldız Asyalı Babası Kim?

Son zamanlarda sık sık ismi geçen Yıldız Asyalı hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde yer alan bu isim özellikle Arda Kural ile anılıyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Yıldız Asyalı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda eski rol arkadaşı Arda Kural ile gündeme gelen oyuncu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. 26 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Asyalı İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Müziğe oldukça ilgili olan Yıldız Asyalı piyano çalmayı da beş yaşında öğrendi. 15 yaşında ise birçok dizi ve filmde yer almıştır. 23 Kasım 2015 tarihinde Emre Vatansever ile dünya evine girdi. Ayşe Mira isimli bir kız çocuğuna sahip olan çift 2017 yılında boşandı. 30 Haziran 2020 yılında ise yönetmen Kerem Saka ile evlenmiştir.1998-2001 Eyvah BabamEceEyvah Kızım BüyüdüEce2001 Çifte BelaHakikat2002 Yıldızların AltındaNilgün2003-2006 Hayat BilgisiRüya Şahiner2004 Avrupa YakasıEsra / Özlem Konuk oyuncu2006 Daha NelerPınarAşkın Dansı - Sevgi EmektirSaliha Sinema filmiŞarkılar Susmasın2007 Yasak ElmaEsraŞöhret Okulu2008 PulsarHazan2009-2010 Kahve BahaneJaleAdab-ı MuaşeretZeynep Sinema filmi2011 Akasya DurağıMelda Konuk oyuncu2014 Asayiş BerkemalCeyda Tekineli2016 Hayat Bazen Tatlıdır2017-2019 ElifRana Yardımcı oyuncu2020 Mucize DoktorSibel Hanım Fox Tv 28. Bölüm Konuk OyuncuYıldız Asyalı babası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle Hayat Bilgisi dizisinde Rüya karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı hakkında detaylar merak ediliyor. Özellikle Rüştü Asyalı’nın soy isim benzerliği nedeniyle babası zannedilmesi üzerine “Kendisi sadece çok saygı duyduğum mesleki büyüğümdür. Aramızda herhangi bir kan bağı yok” açıklamasında bulundu. Yıldız Asyalı’nın babası Ümit Asyalı’dır.ve Ysorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.