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Ukrayna’da inanılmaz görüntüler! Mayını çıplak elle alıp ormana bıraktı…

Rusya Ukrayna savaşından akılalmaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yayınlanan son görüntülerde Ukraynalı bir adamın, sigarasını içerek mayını uzaklaştırdığı görüntüler olay oldu. Ruslar Kiev'e girmeye çalışırken çekilen bu görüntüler paylaşım rekorları kırıyor.

Ekleme: 28.02.2022 - 13:30 Güncelleme: 28.02.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna’da inanılmaz görüntüler! Mayını çıplak elle alıp ormana bıraktı…Ukrayna’da çekilen görüntülerde üzerinde sadece kabarık bir palto ve pantolon olan cesur bir adam, Berdyansk'ta yol kenarında bulduğu mayını sessizce ormanlık alana bıraktı.

Rusya-Ukrayna savaşında siviller cesaretlerini türlü şekillerde gösterip adeta imkansızı başarıyorlar. Ukrayna halkının bu davranışı tüm dünyada büyük takdir gördü. Sosyal medyada konuşulan tüyler ürpertici bu video, Rus işgaline meydan okuyan Ukraynalı bir adamın sigarasını içerken çıplak elleriyle bir tanksavar mayınından kurtulduğu anları gözler önüne serdi.

Putin'in işgali ülkede büyük bir kaos yaratmaya devam ederken İsmi öğrenilemeyen bu kişinin hayatını riske atarak mayını uzaklaştırması görenleri hayrete düşürdü. Patlayıcıyı çıplak elle tutarak yoldan dikkatlice uzaklaştıran adam, onu ormanlık bir alana yerleştirip ve uzaklaştı.

Sosyal medyada çok konuşulan bu video izleyenleri hem güldürdü hem da ürküttü.

Görüntülerin altına gelen yorumlar da oldukça dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı mesajında "Güney Ukrayna! Havalı olabilirsin, ama asla ‘Bu mayını yolda buldum ve yakındaki ormana getirmeye karar verdim’ diyen kahraman kadar olamayacaksın" ifadelerini kullandı.

Bir başka mesajda ise "Cesaret kelimesi bu adamın ne yaptığını tanımlamıyor bile! Patlamamış bir mayını elleriyle ormanlık bir alana taşıyor. İnanılmaz!" yorumunda bulundu.
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