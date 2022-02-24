Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama! Korkunç görüntüler
Ukrayna medyası, patlamanın ardından bölgenin tahliye edildiğini, Ukrayna askerleri arasında patlama nedeniyle yaralıların da bulunduğunu duyurdu. Patlamanın Rusya saldırısı sonucu meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Ukrayna medyası, patlamanın ardından bölgenin tahliye edildiğini, Ukrayna askerleri arasında patlama nedeniyle yaralıların da bulunduğunu duyurdu.
Patlamanın Rusya saldırısı sonucu meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.