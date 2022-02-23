CHP'li Özgür Özel, kaçak yayın yapan DW Türkçe'ye destek verdi!

‘Kafkasya'dan Türkiye'ye Çerkeslerin hikayesi' başlıklı belgesel ile Türkiye'yi ‘asimilasyonla' suçlamasıyla gündeme gelen, yalan ve algı haberlerini sürdüren Alman devletinin yayın kuruluşu Deutsche Welle Türkçe'ye RTÜK tarafından lisans başvurusu için 72 saat süre tanınmıştı.CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den kaçak yayın yapan Alman DW Türkçe'ye destek geldi.Özgür Özel, twitterdan yaptığı paylaşımında 'RTÜK,ün hamlesi yandaş olmayan mecraları sansürle tehdit girişimidir. Mesleğini yapmaya çalışan özgür gazetecilere alan açan kurumlara gözdağını kabul etmiyoruz. RTÜK'ü Vikipedi'nin yasaklanması gibi bizi yine dünyaya rezil edecek sansür girişimiden geri dönmeye çağırıyoruz.' ifadelerini kullanı.