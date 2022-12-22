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CHP Grup Başkanvekili Özel açıkladı! 'HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine ret oyu verdik!'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin "devamsızlık" gerekçesiyle düşürülmesi için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada ret oyu verdiklerini söyledi. Özel, "Mahkeme kararını vermeden mahkeme yerine geçip bir kişiye özel yoklamalar alınarak onun milletvekilliğini düşürmek neyin nesidir biz onu anlamadık. İlkesel bir tutum içindeyiz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özel açıkladı! 'HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine ret oyu verdik!'
Ekleme: 22.12.2022 - 20:59 Güncelleme: 22.12.2022 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
CHP Grup Başkanvekili Özel açıkladı! 'HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine ret oyu verdik!'
CHP Grup Başkanvekili Özel, Meclis'te bir gazetecinin, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, Güzel'in vekilliğinin "devamsızlık" gerekçesiyle düşürülmesi sırasında yapılan oylamada verdikleri ret oyları nedeniyle CHP'yi HDP'yle yan yana yürümekle suçladığını belirterek ne diyeceğini sorması üzerine şöyle konuştu:

"Bülent Turan 'İçeride 3 milletvekili vardı.' diyor. Bir ara öyle bağırdı. Ben de gittim dedim ki 'Birçok arkadaşımız oy kullandı ve sonra salondan ayrıldılar. Burada 3 milletvekili oturuyor diye oylamanın bitiminde sen 3 kişiyle oy kullandığımızı nereden çıkardın?' O diyor ki 'Milletvekilleriniz işte HDP ile dayanışmak için mi' falan? Oysa ki bilmediği şu, biz zaten bu oylamada şöyle bir tavır içinde olduk; ret oyu kullandık biz. Cumhuriyet Halk Partisi Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına, Semra Güzel'in içinde bulunduğu fotoğraf karesinden dolayı, bir terör örgütü mensubuyla çekilmiş fotoğraflarından dolayı, bir kamp ziyaretinden dolayı dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini savunmuştu. O yönde oy kullanmıştı. Ama bugünkü oylama milletvekilliğinin devamsızlıktan dolayı düşürülme oylaması. Oysaki Semra Güzel yargı önünde şu anda ve mahkeme bir karar verecek. Mahkeme kararını vermeden mahkeme yerine geçip bir kişiye özel yoklamalar alınarak onun milletvekilliğini düşürmek neyin nesidir biz onu anlamadık."

Özel, kişiye özel uygulamanın mahkemenin yerine geçmek olduğunu öne sürerek "İlkesel bir tutum içindeyiz." dedi.
CHP'nin kendi tutumunu savunup, anlatabileceğini ifade eden Özel, "Bülent Turan'ın sandığı gibi sanki biz 'evet' oyu verecekmişiz de onlarla birlikte, milletvekillerimiz çıkmış. Hiç öyle bir şey yok. Zaten 'hayır' oyu verdik. Biz böyle kumpas oylamalara, kumpas yoklamalara falan baştan beri karşıyız." ifadelerini kullandı.
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