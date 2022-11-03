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Kılıçdaroğlu 'tefeci' dediklerine gitti

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken, sıklıkla "Türkiye'nin kaynakları Londra'daki bir avuç tefeciye aktarılıyor" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'da buluştuğu bu kesimi "Temiz yatırımcı ve fon" diye tanıttı.

Kılıçdaroğlu 'tefeci' dediklerine gitti
Ekleme: 3.11.2022 - 17:03 Güncelleme: 3.11.2022 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu 'tefeci' dediklerine gitti
ABD'deki 8 saatlik gizemli kayboluşu konusunda tatmin edici bir açıklama yapamayan Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği Londra'dan sosyal medya üzerinden mesaj verdi. İngiltere ziyaretinin ilk gününde attığı tweet dikkat çekti.

Paylaşımında Londra'dan Türkiye'ye 'temiz para' getireceğini söyleyen CHP lideri, 'Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 trilyon dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin' diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ilk gününde Londra'da merkezli 'Entrepreneur First' ve 'The Creator Fund' şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

ULUSLARARASI SERMAYEDARLARLA BULUŞTU
Tüm temasları 'basına kapalı' yapılan CHP Liderinin Londra'daki ilk durağı olan Entrepreneur First, teknoloji şirketlerini inşa etmede bireyleri destekleyen uluslararası bir oluşum olma özelliğiyle öne çıkıyor. 2011 yılında Matt Clifford ve Alice Bentinck tarafından kurulan şirketin Toronto, Londra, Berlin, Paris, Singapur ve Bangalore'de ofisleri var.

Yatırım şirketi Creator Fund'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere 'Bay Kemal Londra'da' notunu düştü. Kılıçdaroğlu, paylaşımında 'Londra'da ikinci durağımız, bilimsel girişimlere yatırım sağlayan ve çığır açan buluşların dünyaya kazandırılmasına öncülük eden Creator Fund oldu. Bu yatırımları ve iş modellerini hızla Türkiye'ye getireceğiz. Göreceksiniz, ülkemiz inovasyon odaklı yatırımlarla sıçrama yapacak' ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN FONLADIĞI KURULUŞ
Kılıçdaroğlu, Londra temaslarının ilk günündeki son durağıysa 'The Alan Turing Institute' isimli veri kuruluşuydu. Büyük Britanya hükümetinin fonladığı kuruluş savunma sanayi, sağlık ve çevre konularında fikir sahibi ile yatırımcı arasında uyumlu çalışma ortamı sağlamak amacını güdüyor.

RİSK SERMAYEDARLARIYLA BULUŞTU
Ziyaretinin ikinci günündeyse (dün) Future Technology in Media (Geleceğin Medya Teknolojileri) toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, 1999'dan beri Londra merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren risk sermayesi konusunda özel sermaye yöneticilerine rehberlik eden 'Local Globe' isimli kuruluşu da ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun bir diğer durağı da yine risk sermayesi üzerine yoğunlaşan Blenheim Chalcot isimli kuruluş oldu. 1998'de kurulan Blenheim Chalcot, 350 milyon sterlini aşan portföy satışları, 3 binden fazla çalışanı ve 40'tan fazla şirketle iş birliğiyle Birleşik Krallık'ın en büyük girişim kurucu şirketi.

Risk sermayesi nedir?
İkinci Dünya savaşı sonrasında yaygınlık kazanan kavram, finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin, yatırım fikirlerini gerçeğe dönüştürme olanağı tanıyan finansmanı biçimi olarak da tanımlanıyor.
Kılıçdaroğlu 'tefeci' dediklerine gitti
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