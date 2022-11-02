Edirne'de 77 terör şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, jandarma ekiplerince ekim ayında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 121 terör örgütü şüphelisinden 77'si tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce geçen ay terör örgütü şüphelilerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 65 yakalama olayı gerçekleştirildi. Yakalananların 90'ının FETÖ, 27'sinin PKK, 4'ünün ise DEAŞ şüphelisi olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 121 şüpheliden 77'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si ise emniyete teslim edildi.