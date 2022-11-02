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Beyaz Gazete
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Bakan Kirişci'den 'tahıl koridoru' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridoruna ilişkin, "Tıpkı bu koridorun başlangıcında, devamında, esirlerin takasında ve şimdi de Rusya'nın askıya almış olduğu bu kararın yeniden kaldırılması ve kaldığı yerden devam etmesi adına önemli bir girişimi Sayın Cumhurbaşkanı'mız sağlamış oldu. Dünya bir kez daha bir derin nefes aldı." dedi.

Ekleme: 2.11.2022 - 15:34 Güncelleme: 2.11.2022 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişci'den 'tahıl koridoru' açıklaması
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kirişci, ziyaretinin ardından gazetecilerin tahıl koridoruyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Kirişci, Türkiye'nin jeopolitik üstünlüğünün yıllarca sadece kavram olarak kullanıldığını, bu jeopolitik üstünlüğün ne anlama geldiğinin, dünya için nasıl bir değer ifade ettiğinin içinin bir türlü doldurulamadığını söyledi.

AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesinden bugüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Başbakan daha sonra da Cumhurbaşkanı sıfatıyla dünyaya örnek olabilecek bir dış politikanın yansımalarını ve en son uygulamalarından birini bugün yaşadıklarını dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"Bunun öncesine gitmekte yarar var. Antalya'da diplomasi forumu çerçevesinde tarafların bir araya gelmesi, sonra İstanbul'da buluşma ve nihayetinde de 22 Temmuz'da bu dörtlü zirve adını verdiğimiz Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye, bu konuda bir ortak girişimi gerçekleştirmiş oldular. Başladıkları noktadan son ana kadar burada adına da 'tahıl koridoru' dediğimiz, dünyanın da çok fakruzaruret içinde olduğu bir dönemde, bu koridordan gerçekten dünyayı rahatlatacak, gerçekten gıda krizini yeniden gündemden düşürecek miktarda bir geçiş söz konusu oldu. 431 gemi geçti, bu da yaklaşık 10 milyon ton tahıl başta olmak üzere gıda ürünlerine tekabül ediyordu. Yüzde 60'tan fazlasını en az ihtiyacı olan ülkeler alırken en fazla buna ihtiyacı olan ülkelerin aldıklarıysa maalesef yüzde 6'larda kalmıştı. Bu da yetmezmiş gibi son anda Ukrayna ile Rusya arasındaki yeni gerginlikle bunu Rusya tarafı yeni bir aksiyon olarak askıya almıştı."

"TEMENNİMİZ, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BU SAVAŞIN BARIŞLA SON BULMASI"

Bakan Kirişci, tahıl koridorunun yeniden açılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Tıpkı bu koridorun başlangıcında, devamında, esirlerin takasında ve şimdi de Rusya'nın askıya almış olduğu bu kararın yeniden kaldırılması ve kaldığı yerden devam etmesi adına önemli bir girişimi Sayın Cumhurbaşkanı'mız sağlamış oldu. Dünya bir kez daha bir derin nefes aldı. Temennimiz, iki ülke arasındaki bu çatışmanın, bu savaşın barışla son bulması ve devamında da coğrafyamızda hayatın kendi normal akışı içinde sürmesidir. Burada dünyanın gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Türkiye'yi takdirlerini, inşallah içerde duymayanlar veya duymak istemeyenler de duyarlar."

Kirişci, Türkiye'nin lideriyle 2023 ile yeni bir şahlanışı daha gerçekleştireceğini vurgulayarak, "Tarım ve Orman Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu moderatör, ara bulucu rolüne olumlu tepki veren Sayın Putin'e şükranlarımı sunuyorum. Çünkü neticede bir talep var ama bu talebe müspet bakan bir de Sayın Putin var. Her iki lidere de bu manada biz sektör olarak teşekkür ederiz, şükranlarımızı sunarız. İnşallah bu darboğaz geride kalmış olacak ve bu konu tekrar daha önce kaldığı noktadan devam etmiş olacak." dedi.
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