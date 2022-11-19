Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti. Celal Kılıçdaroğlu Ekim ayında karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görmüştü.Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı ile ilgili, 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun' ifadelerini kullandı.