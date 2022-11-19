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Celal Kılıçdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli'nde ikamet eden ve önceki akşam hayatını kaybeden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 19.11.2022 - 17:19 Güncelleme: 19.11.2022 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Celal Kılıçdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de ikamet eden ve bir süredir hastanede tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti.

İzmit'te ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Karabaş Mahallesi'nde bulunan evinde aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Celal Kılıçdaroğlu kurtarılamadı.

CENAZESİ KOCAELİ'DEN KALKTI

Kılıçdaroğlu'nun cenaze erkanı bugün saat 15.00'da İzmit Tavşantepe Cemevinde yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin cenazesine siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sevi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu ve Abisi Ali Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Feride Çakmak, TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Bursa Milletvekili Hakan Aydın, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, eski CHP Milletvekili Hurşit Güneş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Adalar Belediye Başkanı Gül, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İlçe Başkanları ve sevenleri katıldı. Cenaze erkanın ardından Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi kent mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Celal Kılıçdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

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