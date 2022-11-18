İzmir'de firari 17 suçlu yakalanarak tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararları bulunan suçlulara yönelik düğmeye bastı.Cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları ve jandarma dedektifleri tarafından jandarma sorumluluk sahasında yürütülen planlı istihbari çalışmalar sonucunda, 10-17 Kasım 2022 tarihinde İzmir'in Kınık, Foça, Torbalı, Ödemiş, Aliağa, Bergama, Beydağ, Menemen, Tire, Kiraz ve Selçuk ilçelerinde bir dizi operasyon düzenlendi.Haklarında; 'Kasten öldürme', 'Yağma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Kasten yaralama', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan 19 yıl 8 aydan 2 yıla kadar değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 17 suçlu yakalanarak gözaltına alındı. Suçlular, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.