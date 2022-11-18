İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Alçak saldırıdan saatler önce kamerada
İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, teröristin Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Yine kadın teröristin üzerinde Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 olarak kayıtlara geçti.
YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları...