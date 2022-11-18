İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Alçak saldırıdan saatler önce kamerada

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, teröristin Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Yine kadın teröristin üzerinde Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 olarak kayıtlara geçti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları...