Aydın'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında Güzelçamlı kıyısında bir grubu durdurdu.Ekipler, yurt dışına geçiş hazırlığındaki 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 kişiyi yakaladı.Bölgede yapılan aramada, lastik bot ve motosiklet bulundu. Yapılan üst aramalarında 6 bin avro ele geçirildi.Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.