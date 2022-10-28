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Bakan açıkladı! Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara geçti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "926 milyon 971 bin 88 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Ekleme: 28.10.2022 - 13:54 Güncelleme: 28.10.2022 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Bakan açıkladı! Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara geçti
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 926 milyon 971 bin 88 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 926 milyon 971 bin 88 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Kirişci'nin açıkladığı ödemelerin detayları şöyle:

'592 milyon 827 bin 987 lira çiğ süt desteği, 249 milyon 809 bin 211 lira TMO alım prim desteği, 62 milyon 995 bin 175 lira bireysel sulama hibe destekleri, 20 milyon 242 bin 604 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 1 milyon 96 bin 111 lira Uzman Eller Proje desteği''

Ayrıca çiğ süt desteği ödemeleri iki dilim halinde ödenecek. Ödemeler kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanların 28 Ekim saat 13.00'den sonra, kimlik numarasının son hanesi 6, 8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6, 8 olanların ise 4 Kasım saat 18.00'den sonra hesaplarına aktarılacak.
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