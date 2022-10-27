AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi

AK Parti 158. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında düzenlendi. Basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakan yardımcıları ve parti yöneticileri de hazır bulundu.

AK Parti genel merkezindeki toplantının açılış konuşmasını Genel Başkanvekili Kurtulmuş yaptı.BAKAN YARDIMCILARI VE PARTİ YÖNETİCİLERİ DE HAZIR BULUNDUBasına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakan yardımcıları ve parti yöneticileri de hazır bulundu.