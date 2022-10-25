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Şanlıurfa'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi

Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 25.10.2022 - 14:51 Güncelleme: 25.10.2022 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 10 tabanca, bu silahlara ait 9 şarjör ve 38 mermi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına aldı.
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