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Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona eriyor.

Ekleme: 18.10.2022 - 16:51 Güncelleme: 18.10.2022 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat
Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Yetkililer, vatandaşlardan başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamalarını istedi.

Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak

Türkiye'nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgesinin yenilenmesi için gerekli belgelerin aile hekiminden alınacak 'sürücü olur' raporu, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile vergi dairesi müdürlüklerine, 'https://ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gereken 15 TL'lik ücret olduğuna değinen Zehra Şahinler, müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adresi bulunan kişilerin yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatının yapılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve yeni sürücü belgesi bulunup sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktarmak isteyenlere de seslenen Şahinler, ''Randevu almadan nüfus müdürlüklerimize müracaat ederek 'nüfusmatik' cihazından yükleme, aktarma cihazını kolayca gerçekleştirebilirler'' şeklinde konuştu.







 

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