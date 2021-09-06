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İçişleri'nden 'Kaçak göçmen' açıklaması!

İçişleri'nden 'Kaçak göçmen' açıklaması!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gündemdeki önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı "Sel felaketinde 71’i Kastamonu’da, 10’u Sinop’ta, biri de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir." dedi. Çataklı, Kaçak göçmen ve terörle ilgili de kritik bilgiler verdi.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 11:20
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 11:32
İçişleri'nden 'Kaçak göçmen' açıklaması!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları...

Sel felaketinde 71'i Kastamonu'da, 10'u Sinop'ta, biri de Bartın'da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir.

2020'de sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 505 bin 375, bu yıl şu ana kadar 307 bin 850'dir. Anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir.

2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor değildir.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 996 operasyon yapıldı.

Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 36'sı ölü, 38'i sağ, 24'ü teslim şeklindedir. 2021 yılı Ağustos ayında toplam 18 terör eylemi engellendi.

Yeni eğitim-öğretim yılında 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi gözaltına alınmış, bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

Kaçak Göçmen


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