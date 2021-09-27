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Trafik Çilesi Erken Başladı! Durma Noktasına Geldi!

Trafik Çilesi Erken Başladı! Durma Noktasına Geldi!

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu şehir genelinde yüzde 55 olarak ölçümlendi.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:27
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:30
Trafik Çilesi Erken Başladı! Durma Noktasına Geldi!

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde de trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun trafik yoğunluğu oluştu.

Özellikle Altunizade Kavşağı ve köprü bağlantı noktalarında oluşan trafik yer yer durma noktasına geldi.

İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 55 olarak ölçümlendi.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


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