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Tıp hatasının ölümcül bedeli! Vasiyet edip canına kıydı

Tıp hatasının ölümcül bedeli! Vasiyet edip canına kıydı

50 yaşındaki Seher Uygun’un böbrekleri, yanlış tedavi sonrası iflas etti. Ameliyatı yapan Dr. Güven Mete, yaşadığı vicdan azabına dayanamadı. Böbreğinin, Uygun’a verilmesini vasiyet edip canına kıydı

Ekleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:15
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:26
Tıp hatasının ölümcül bedeli! Vasiyet edip canına kıydı



Yalova'da kalçasında yürümesini etkileyen rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede kalça protezi ameliyatı olan Seher Uygun'un yanlışlıkla toplardamarı kesildi. Böbrekleri kısa sürede iflas eden kadın, diyaliz makinesiyle yaşamaya mahkûm oldu. Yüzde 83 engelli hale gelen, akut böbrek yetmezliği tanısı konulan kadın, günde 30 adet ilaç kullanmak zorunda kaldı. Ameliyatı yapan Dr. Güven Mete ise duyduğu vicdan azabı sonrası, toplardamarın yanlışlıkla kesildiğini meslektaşlarına gönderdiği mail ile anlattı, böbreğinin mağdur kadına verilmesini vasiyet edip canına kıydı. Ancak Seher Uygun, çoktan böbrek nakli olmuştu...

İKİ KEZ KALBİ DURDU
50 yaşındaki iki çocuk annesi Seher Uygun, Op. Dr. Güven Mete tarafından 2014'te yapılan operasyon sonrasında tuvaletini yapmakta zorluk çekti. Vücudunda şişme meydana geldi. Yeniden hastaneye başvurduğunda akut böbrek yetmezliği tanısı kondu. Hastanede hemodiyalize uygun makine olmadığından İstanbul Cerrahpaşa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Ameliyat sırasında talihsiz kadının toplardamarının kesildiği ortaya çıktı. İki kez kalbi duran talihsiz kadın, ilkyardımla hayata döndürüldü. Şok etkisi yaratan itiraf ise Dr. Güven Mete'den geldi. Dr. Mete, İstanbul'da kadının tedavisini yürüten doktora mail atarak durumu anlatınca gerçek ortaya çıktı. Diyaliz makinesine bağlı yaşamaya mahkûm olan Seher Uygun, Yalova'ya döndü ve böbrek nakil listesine girdi. Bir süre sonra da nakil gerçekleşti.


HASTANEYLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

İddiaya göre olay sonrası Dr. Güven Mete'nin hastane ile ilişiği kesildi. Doktor daha sonra eşiyle İstanbul'a taşındı. Aradan aylar geçti. Doktor, İstanbul'daki evinde 2015'te bir not bırakarak intihar etti. Böbreğini Seher Uygun'a verilmesini vasiyet ederek yaşama gözlerini yuman genç doktorun eşi, Yalova'daki Seher Uygun'un hastanede çalışan akrabasına ulaşarak durumu anlattı. Seher Uygun'a haber verildiğinde ise kadının böbrek nakli olduğu ortaya çıktı.

 Seher Uygun, şunları söyledi: 'Ameliyat sonucu böbreklerimi ve sağlığımı kaybettiğim için yüzde 83 engelli kaldım. Günde 30 adet ilaç kullanıyorum ve ayda iki kez Yalova'dan İstanbul'a gidiyorum. Ömrümün sonuna kadar bu ilaçları içeceğim ve sürekli hastaneye kontrole gitmek zorundayım. Hastanede 4 aylık tedavi süreci geçirdim. Sol gözüm üzüntüden ve ağlamaktan dolayı hasar gördü, kanama oldu ve sol gözümden anjiyo oldum. Başıma gelen bu olay nedeniyle maddi ve manevi zarar gördüm, görmeye devam ediyorum. Sadece yürüme sıkıntısı çekiyordum, şu an engelliyim.'


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