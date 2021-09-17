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Hulusi Akar: 18 bin 502 terörist etkisiz hale getirildi

Hulusi Akar: 18 bin 502 terörist etkisiz hale getirildi

Hulusi Akar: 24 Temmuz 2016’dan bu yana, 18 bin 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ekleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 20:23
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 20:37
Hulusi Akar: 18 bin 502 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'lılara geçit vermeyen Mehmetçik, terörle mücadelesine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin son 9 aylık raporunu yayınladı.

18 BİN 502 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Akar, 24 Temmuz 2016’dan bu yana toplamda 18 bin 502 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"1 OCAK'TAN BU YANA İSE 1976 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Akar açıklamasında "24 Temmuz 2016’dan bu yana, 18 bin 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak 2021’den bu yana ise bin 976 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.


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