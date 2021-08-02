USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
Yunanistan'dan skandal Türkiye yalanı!

Yunanistan'dan skandal Türkiye yalanı!

Orman yangınları Türkiye'nin pek çok noktasında devam ediyor. Azerbaycan başta olmak üzere Ukrayna ve Rusya gibi ülkeler gönderdikleri yangın uçakları ile Türkiye'ye destek olurken Yunanistan ise bu durumda bile skandal bir yalanla gündem oldu. Yunanistan, Türkiye'ye itfaiye uçağı göndermek istediklerini ancak Türkiye'nin reddettiğini iddia etti.

Güncel / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:29
Yunanistan'dan skandal Türkiye yalanı!

Türkiye yangınla mücadele ettiği kadar yalan ve yanlış bilgilerle de mücadele etmeye devam ediyor. İsrail'in Türkiye'ye yardım göndermek istediği ama Türkiye'nin reddettiği yalanının ardından benzeri bir yalan da Yunanistan'dan geldi. 

Kaynaklardan edinilen bilgiler şöyle; Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AB'nin, ülkemizde devam eden yangınlar için yardım edebileceğini bildirmiştir. Bunun üzerine AFAD, Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurmuştur. Bu başvurumuz çerçevesinde bu aşamada iki ülke (İspanya ve Hırvatistan) uçak göndermektedir.

YANIT VERMEDİLER


Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'nu arayarak, yardıma hazır olduklarını söylemesine rağmen, Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan yardım talebine yanıt vermemiştir.

DEVAM EDEN YANGINLAR NEDENİYLE YARDIM EDEMEYİZ

Bilahare Atina Büyükelçiliğimizi arayan Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan olarak ülkemize yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirmiştir.

Bu çerçevede, basında çıkan Yunanistan'ın Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Yunanistan'dan Türkiye YalanıYunanistan İtfaiye Uçağıİsrail Yalanı


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı