Yunanistan'dan skandal Türkiye yalanı!

Orman yangınları Türkiye'nin pek çok noktasında devam ediyor. Azerbaycan başta olmak üzere Ukrayna ve Rusya gibi ülkeler gönderdikleri yangın uçakları ile Türkiye'ye destek olurken Yunanistan ise bu durumda bile skandal bir yalanla gündem oldu. Yunanistan, Türkiye'ye itfaiye uçağı göndermek istediklerini ancak Türkiye'nin reddettiğini iddia etti.
Türkiye yangınla mücadele ettiği kadar yalan ve yanlış bilgilerle de mücadele etmeye devam ediyor. İsrail'in Türkiye'ye yardım göndermek istediği ama Türkiye'nin reddettiği yalanının ardından benzeri bir yalan da Yunanistan'dan geldi.
Kaynaklardan edinilen bilgiler şöyle; Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AB'nin, ülkemizde devam eden yangınlar için yardım edebileceğini bildirmiştir. Bunun üzerine AFAD, Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurmuştur. Bu başvurumuz çerçevesinde bu aşamada iki ülke (İspanya ve Hırvatistan) uçak göndermektedir.