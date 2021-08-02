Yunanistan'dan skandal Türkiye yalanı!

Türkiye yangınla mücadele ettiği kadar yalan ve yanlış bilgilerle de mücadele etmeye devam ediyor. İsrail'in Türkiye'ye yardım göndermek istediği ama Türkiye'nin reddettiği yalanının ardından benzeri bir yalan da Yunanistan'dan geldi.



Kaynaklardan edinilen bilgiler şöyle; Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AB'nin, ülkemizde devam eden yangınlar için yardım edebileceğini bildirmiştir. Bunun üzerine AFAD, Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurmuştur. Bu başvurumuz çerçevesinde bu aşamada iki ülke (İspanya ve Hırvatistan) uçak göndermektedir.



YANIT VERMEDİLER

DEVAM EDEN YANGINLAR NEDENİYLE YARDIM EDEMEYİZ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'nu arayarak, yardıma hazır olduklarını söylemesine rağmen, Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan yardım talebine yanıt vermemiştir.Bilahare Atina Büyükelçiliğimizi arayan Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan olarak ülkemize yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirmiştir.Bu çerçevede, basında çıkan Yunanistan'ın Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.