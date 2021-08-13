Evde gıdı eritme yolları nelerdir? Evde gıdı eritme egzersizleri

Gıdı eritme yolları, özellikle kadınlar tarafından oldukça araştırılan bir konudur. Çünkü çoğu kişi gıdı bölgesinden şikayetçidir. Gıdı eritmenin pek çok yöntemi bulunsa da maalesef herkeste işe yaramıyor. Bu durumda 'evde gıdı eritme yolları nelerdir?” sorusu çok fazla araştırılıyor. Evde gıdı eritme yolları, çok kolay ve basit bir işlemdir. Gün içinde 15 dakikanızı ayırarak gıdınızı eritebilirsiniz. Gıdı bölgesindeki yağları eritmek istiyorsanız, mutlaka önerilerimizi dikkate almalısınız. Peki evde gıdı nasıl eritilir? Sizler için evde gıdı eritme egzersizlerini ve diğer yolları yazdık.





Gıdı Neden Sarkar?



Evde Gıdı Eritme Yolları



Gıdı Eritme Egzersizleri



Gıdı Eritme Maskesi



Gıdı sarkmasını çoğu zaman kiloyla alakalı olsa da zayıf kişilerde de görülür. Gıdı sarkmasının birçok nedeni olabilir. Kilo alıp verme ya da genetik özellikler bunlardan en etkili olanıdır. PekiGıdı eritmenin pek çok yöntemi vardır. Ancak en etkili olanı yüz egzersizleridir. Gıdı eritmede etkili olan maskeler, egzersizle birlikte kullanıldığında gözle görülür bir fark oluşur. Kısa sürede gıdı erir ve düzleşir.-Ağzınızı açın ve dilinizi alt dişlerin üzerinde gezdirin. Çenenizle su taşıdığınızı düşünün ve ağzınızı o şekle getirin. Bu hareketi yaparken başınızı eğin ve kapatarak yukarı geri kaldırın. Bu egzersizi 5 kez tekrarlayın.-Dilinizi dışarı çıkarabildiğiniz kadar çıkarın. Daha sonra dilinizin ucuyla burnunuza dokunmaya çalışın ve sonra serbest bırakın. Bu egzersizi de 5 kez tekrarlayın.-Başınızı yukarı kaldırın ve tavana bakın. Ardından dudaklarınızı öpücük şekline getirin. Boynunuzdaki gerilimi hissedin ve serbest bırakın. 5 kez tekrarlayın.-Ağzınız kapalıyken dişlerinizi kilitleyin. Dişlerinizi bu şekilde bırakarak olabildiğince gülün. Çene kaslarınızda bir gerilim hissedeceksiniz. 5 saniye bu şekilde bekledikten sonra 3 saniye serbest bırakın ve 6 kez tekrarlayın.-1 adet patatesin püresi-1 adet yumurta-1 tatlı kaşığı balKarışımı bir kap içinde karıştırın ve gıdı bölgenize masaj yaparak uygulayın. Çenenizin ortasından başlayarak kulaklarınıza doğru çekin. Bu maskeyi haftada 1 kez kullanın.?” sorusunun yanıtını sizler için yazdık.eriyle kısa sürede gıdı sorunundan kurtulabilirsiniz.