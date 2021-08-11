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Otobüs kazalarında 21 kişi hayatını kaybetti! İşte şoförlerin takograf hileleri...

Otobüs kazalarında 21 kişi hayatını kaybetti! İşte şoförlerin takograf hileleri...

Türkiye'de son bir haftada meydana gelen otobüs kazalarında 21 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası akıllara şu soru geldi: otobüsler neden kaza yapıyor. Uzmanlar ise bunun altında yatan nedenin takograflarda yapılan hileyle uzun saatler araç kullanılması olarak gösteriyor. İşte o hileler...

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:24
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:32
Otobüs kazalarında 21 kişi hayatını kaybetti! İşte şoförlerin takograf hileleri...

Takograflar şehirlerarası ve yurt dışına çıkan otobüs, kamyon gibi araçlardaki, yapılan hız, kat edilen kilometre gibi verileri kaydetme cihazı olarak kullanılıyor. Ama bazı firma ve şoförler, maliyeti düşürmek, gidilecek noktaya daha hızlı ulaşabilmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Eskiden kullanılan analog tipi takograflarda; sigara izmariti sıkıştırarak makineyi şaşırtmak gibi yöntemler kullanılırken, kullanılması zorunlu hale getirilen yeni model dijital takografladaysa, uzaktan kumanda ve farklı kişilere ait ehliyetlerle ile veriler değiştiriliyor.



Bu yöntemlere; hız sınırlarını aşmak ve normalde 4.5 saatte bir verilmesi gereken molaları vermemek, tek bir şoförün 9 saat sonunda yolculuğu sonlandırmaması için başvuruluyor.

Hangi yol olduğuna göre değişmekle birlikte otobüsler için hız sınırı 80 ile 100 km olarak değişiyor. Bir şoförünse, maksimum 4.5 saatte bir 45 dakika mola vererek, en fazla 9 saat yol gitmesi gerekiyor. Takograflarda yapılan hileler ile bu veriler değiştiriliyor.



Bu tarz yöntemlerle takograf verilerinin değiştirildiği ortaya çıkması halinde şoföre idari para cezası uygulanıyor. Takograf verilerinin değiştirilmesine sebep olan düzenekleri kuranlara ise çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Takograf yetkili servisi sahibi Serdar Akyüz, 'Şoför, 9 saat yol gidiyor, ehliyeti alıp başkasının ehliyetini koyarak devam ediyor.



Çift ehliyet kullananlar var. Mesela şoförler buradan Erzurum'a 3 ehliyet ile gidebiliyor. Tek şoför 3 ehliyet kullanıyor, arkadaşının, eşinin, dostunun ehliyetini almış gidebiliyor' dedi.


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