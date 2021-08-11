CHP'nin 9-15 Ağustos haftalık yalan ve algı operasyonu gündemi ortaya çıktı

Hükümet yıllardır hizmet üzerine bir siyaset inşa ederken, hükümete gelmeyi hedefleyen CHP zihniyeti ise muhalefet anlayışını yalan ve algı operasyonu üzerine kurguluyor.



Yıllardır memlekete hiçbir çivi dahil çakmayan zihniyet; yapılan mega projelere takoz olmaktan ve iftira ve karalama ile gündem belirlemekten öte gidemiyor.





9-15 AĞUSTOS HAFTALIK YALAN TABLOSU



'PARTİ İÇİ KRİZLERİ GİZLEYİN' TALİMATI



'SARAY HÜKÜMETİ ACZİYET İÇİNDEDİR! '



ERDOĞAN ABD İLE ANLAŞTI YALANI



Son haftalarda orman yangınları üzerinden PKK'ya tek laf etmeyen ve hükümeti hedef alan CHP'nin haftalık konu başlıkları da belli oldu.CHP'nin yalan ve algı listesinde THK uçakları yalanının kaşınması, orman yangınları ile ilgili asılsız iddiaların köpürtülmesi, ekonomik verilerin manipüle edilmesi gibi başlıklar öne çıkıyor.Haftalık talimat listesinden öne çıkan başlıklar şöyle:Parti sorunlarını kamuoyunda konuşmak 'Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler' algısı oluşturup, CHP'ye ve ülkenin geleceğine zarar vermektedir.'Beklenmeyeni beklemek devletin sorumluluğudur, ancak iktidar acziyet içindedir.''Bir Cumhurbaşkanı; orman yangınları ile mücadeleyi -yandaşı için- dünyada örneği olmayan yıllık ihalelerle yapıyorsa o Cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez''Bir Cumhurbaşkanı; yanan orman alanlarının yerine otel yapımına ses çıkarmıyor, yanan orman alanlarına otel yapılmasını sağlıyorsa o Cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.''Bir Cumhurbaşkanı; Cumhuriyetin göz bebeği olan Türk Hava Kurumunu işlevsiz hale getirip adeta Cumhuriyetten intikam almaya kalkıyorsa o Cumhurbaşkanı Cumhuriyetin ormanlarını koruyamaz.''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ile son görüşmesinde Afgan sığınmacıları kabul ettiğini belirterek ABD'ye seslendi.'İşte listede dikkat çeken bazı yalan ve algı kokan cümleler:-Hazinenin Borçları Rekor Düzeyde-Açlık ve Yoksulluk Riski Artıyor-Yanlış politikaların sonucu enflasyon hedefi sürekli yükseltiliyor-Hayat kredi ve kredi kartıyla anca sürüyor!-Temmuz ayında ekonomik olarak uçmayı beklerken yere çakıldık-Cüzdandaki Yangın Tabeladaki Enflasyondan Fazla-Savunma Sistemi Çökmüş Ekonomi-Emekli ve Memurun Maaş Artışları Cebe Girmeden Eridi-Sonbaharda yüzde 40'lara varan bir zam dalgası bekleniyor-Sarayın uçak filosuna dokundurmayan iktidar kamuda ne varsa